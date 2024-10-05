Российскому журналисту вернули аккредитацию после скандала с Бербок на полях ООН

05 октября 2024 в 23:15 Размер текста - 17 +

Богданов попытался задать вопрос министру иностранных дел Германии Анналене Бербок, но его оттолкнули Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Аккредитация корреспондента ВГТРК Валентина Богданова при ООН восстановлена. Об этом сообщил сам журналист. «Ооновцы передумали и возвращают нам наши полные аккредитации после истории с Бербок. Это наш общий успех. Большое спасибо всем, кто помогал и поддерживал! Здесь в Нью-Йорке, в Москве и по всему миру», — написал Богданов в telegram-канале. В конце сентября Богданов попытался задать вопрос министру иностранных дел Германии Анналене Бербок на полях 79-й сессии Генассамблеи ООН. Представители немецкой делегации оттолкнули российского журналиста, что вызвало реакцию со стороны Постпредства РФ при ООН, передает телеканал 360. Постпредство РФ направило официальную ноту в секретариат ООН с требованием оценить действия делегации ФРГ. Василий Небензя, постоянный представитель России при ООН, обратился к генеральному секретарю Антониу Гутерришу с требованием восстановить права Богданова на допуск в штаб-квартиру организации, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Аккредитация корреспондента ВГТРК Валентина Богданова при ООН восстановлена. Об этом сообщил сам журналист. «Ооновцы передумали и возвращают нам наши полные аккредитации после истории с Бербок. Это наш общий успех. Большое спасибо всем, кто помогал и поддерживал! Здесь в Нью-Йорке, в Москве и по всему миру», — написал Богданов в telegram-канале. В конце сентября Богданов попытался задать вопрос министру иностранных дел Германии Анналене Бербок на полях 79-й сессии Генассамблеи ООН. Представители немецкой делегации оттолкнули российского журналиста, что вызвало реакцию со стороны Постпредства РФ при ООН, передает телеканал 360. Постпредство РФ направило официальную ноту в секретариат ООН с требованием оценить действия делегации ФРГ. Василий Небензя, постоянный представитель России при ООН, обратился к генеральному секретарю Антониу Гутерришу с требованием восстановить права Богданова на допуск в штаб-квартиру организации, пишет RT.