В Челябинской области вдвое повысят выплаты части льготников

Размер пособия детям погибших участников ВОВ вырастет с 500 до 1000 рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступил с инициативой вдвое увеличить ежемесячную выплату детям погибших участников Великой Отечественной войны. Об этом URA.RU сообщили 20 июня в пресс-службе главы региона.

«Размер ежемесячного социального пособия вырастет с 500 до 1000 рублей. Считаю это выполнением морального долга перед поколением, испытавшим на себе все тяготы военного времени и их последствия», — отметил Текслер.

Губернатор подчеркнул, что вопрос очень важный и настало время увеличить размер пособия. Соответствующий законопроект внесен в заксобрание области. В настоящее время в регионе получателями данной выплаты являются 23 тыс. 188 жителей.