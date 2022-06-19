19 июня 2022
18 июня 2022

В Челябинской области вдвое повысят выплаты части льготников

© Служба новостей «URA.RU»
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Размер пособия детям погибших участников ВОВ вырастет с 500 до 1000 рублей Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступил с инициативой вдвое увеличить ежемесячную выплату детям погибших участников Великой Отечественной войны. Об этом URA.RU сообщили 20 июня в пресс-службе главы региона.

«Размер ежемесячного социального пособия вырастет с 500 до 1000 рублей. Считаю это выполнением морального долга перед поколением, испытавшим на себе все тяготы военного времени и их последствия», — отметил Текслер.

Губернатор подчеркнул, что вопрос очень важный и настало время увеличить размер пособия. Соответствующий законопроект внесен в заксобрание области. В настоящее время в регионе получателями данной выплаты являются 23 тыс. 188 жителей.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступил с инициативой вдвое увеличить ежемесячную выплату детям погибших участников Великой Отечественной войны. Об этом URA.RU сообщили 20 июня в пресс-службе главы региона. «Размер ежемесячного социального пособия вырастет с 500 до 1000 рублей. Считаю это выполнением морального долга перед поколением, испытавшим на себе все тяготы военного времени и их последствия», — отметил Текслер. Губернатор подчеркнул, что вопрос очень важный и настало время увеличить размер пособия. Соответствующий законопроект внесен в заксобрание области. В настоящее время в регионе получателями данной выплаты являются 23 тыс. 188 жителей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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