Мэр Екатеринбурга сравнил ливневки с кухонными раковинами

Алексей Орлов объяснил, почему ливневки не справляются во время дождей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов объяснил, почему город уходит под воду во время ливней. Глава города сравнил ливневки с раковинами на кухне и заявил, что в задержке воды на поверхности улиц виноват засор дождевой канализации.

«Система дождевой канализации рассчитана на отвод определенного объема воды во время дождя и после его окончания. По аналогии с раковиной на кухне каждого из нас. Если открыть кран — вода уходит. Если вылить ведро воды — вода уйдет со временем. А если на сливе будут лежать остатки продуктов или иной предмет, то вода не уйдет, пока мы не уберем препятствие. У дождевой канализации также», — приводит слова Орлова муниципальная газета «Вечерний Екатеринбург».

В середине апреля URA.RU писало, что парк имени Энгельса в центре Екатеринбурга на перекрестке улиц Малышева и Бажова затопило после проливных дождей. А в конце мая на улице Крауля в Екатеринбурге затопило проезжую часть. Также агентство писало, что в Екатеринбурге из-за коммунальной аварии затопило дворы и проезжую часть. Горожане вызвали на место аварийную бригаду, но рабочие не отреагировали на их звонки.