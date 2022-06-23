Диетолог Гинзбург предупредил об опасности диеты

Диетолог посоветовал желающим похудеть есть меньше сладкого Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Употребление продуктов, ускоряющих метаболизм, может привести не к похудению, а к набору веса. Об этом рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.

«Кофе ускоряет расход энергии. Еще есть специи, которые имеют схожий эффект. После приема пищи со специями немного иначе образуются молекулы, богатые энергией, из-за чего происходит потеря тепла, потеря энергии. Но кофе и специи дают незначительное ускорение расхода энергии, а при этом сильно повышают аппетит, что может привести к употреблению большего количества еды», — заявил Гинзбург в интервью радио Sputnik.

Он порекомендовал желающим снизить вес уменьшить число сладкой и жирной пищи в рационе. Врач также заявил, что замедление и ускорение метаболизма с помощью каких-то продуктов не работает и является ненаучным.

Ранее врач-диетолог, член национальной ассоциации диетологов, нутрициологов, кандидат медицинских наук Дарья Русакова предупредила в разговоре с URA.RU, что при похудении не стоит резко снижать вес, потому что сброшенные килограммы могут вернуться. По ее словам, в такой ситуации высока вероятность срыва.