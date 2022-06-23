Диетолог Гинзбург предупредил об опасности диеты

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Кондитерская La Rose. Екатеринбург, пирожное, сладкое, эклеры, еда, кондитерская, ла роз
Диетолог посоветовал желающим похудеть есть меньше сладкого Фото:

Употребление продуктов, ускоряющих метаболизм, может привести не к похудению, а к набору веса. Об этом рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.

«Кофе ускоряет расход энергии. Еще есть специи, которые имеют схожий эффект. После приема пищи со специями немного иначе образуются молекулы, богатые энергией, из-за чего происходит потеря тепла, потеря энергии. Но кофе и специи дают незначительное ускорение расхода энергии, а при этом сильно повышают аппетит, что может привести к употреблению большего количества еды», — заявил Гинзбург в интервью радио Sputnik.

Он порекомендовал желающим снизить вес уменьшить число сладкой и жирной пищи в рационе. Врач также заявил, что замедление и ускорение метаболизма с помощью каких-то продуктов не работает и является ненаучным.

Ранее врач-диетолог, член национальной ассоциации диетологов, нутрициологов, кандидат медицинских наук Дарья Русакова предупредила в разговоре с URA.RU, что при похудении не стоит резко снижать вес, потому что сброшенные килограммы могут вернуться. По ее словам, в такой ситуации высока вероятность срыва.

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Употребление продуктов, ускоряющих метаболизм, может привести не к похудению, а к набору веса. Об этом рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург. «Кофе ускоряет расход энергии. Еще есть специи, которые имеют схожий эффект. После приема пищи со специями немного иначе образуются молекулы, богатые энергией, из-за чего происходит потеря тепла, потеря энергии. Но кофе и специи дают незначительное ускорение расхода энергии, а при этом сильно повышают аппетит, что может привести к употреблению большего количества еды», — заявил Гинзбург в интервью радио Sputnik. Он порекомендовал желающим снизить вес уменьшить число сладкой и жирной пищи в рационе. Врач также заявил, что замедление и ускорение метаболизма с помощью каких-то продуктов не работает и является ненаучным. Ранее врач-диетолог, член национальной ассоциации диетологов, нутрициологов, кандидат медицинских наук Дарья Русакова предупредила в разговоре с URA.RU, что при похудении не стоит резко снижать вес, потому что сброшенные килограммы могут вернуться. По ее словам, в такой ситуации высока вероятность срыва.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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