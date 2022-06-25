США и Европа все больше зависят от поставок высоких технологий из Азии Фото: miliman/pickupimage.com

США и НАТО не смогут поддерживать конфликт на Украине в долгосрочной перспективе, так как ресурсов, включая оружие и военную технику недостаточно, а сроки создания вооружения слишком велики. Об этом сообщает издание Asia Times.

Как считает издание, США и Европа все больше зависят от поставок высоких технологий из Азии. Закупки товаров оборонного назначения в США и Европе носят временный характер. Средства выделяются на закупку определенного количества оборонной техники. Когда контракт выполнен, производственные линии останавливаются.

Начальник британского штаба обороны, адмирал Тони Радкин поясняет, что «промышленные мощности для обратной засыпки» стали «серьезной проблемой» из-за скорости использования оружия на Украине. «Да, вы можете штамповать снаряды и артиллерию, но даже если брать в расчет противотанковое оружие, которое не слишком сложное в изготовлении, потребуется несколько лет, чтобы вернуться к первоначальным его запасам», — говорит он.

Кроме того, в США такие крупные оборонные компании, как Raytheon и Lockheed, сталкиваются с серьезными трудностями при пополнении запасов вооруженных сил. США уже отправили в Украину более трети своих запасов ракет Stinger и Javelin.

Ранее URA.RU сообщало, что западные страны поставили Украине меньше военной техники, чем обещали. США отправили только половину анонсированной помощи. Если брать в расчет только поставленную технику и исключить обещания, а также финансовую помощь на военные цели, то на первую половину июня США поставили лишь около 50% от обещанного.

Президент РФ объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. По его словам, Россия помогает Донбассу, а также проводит демилитаризацию и денацификацию Украины».

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