Челябинцы оставляют после себя меньше мусора, чем среднестатистический россиянин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинская область возглавила список регионов, где на душу населения приходится меньше всего бытовых отходов. Как следует из данных компании Finexpertiza, жители региона в среднем мусорят на 41% меньше других россиян.

«За 2021 год в России среднестатистический горожанин оставил после себя 434,7 кг мусора, что на 4,1% меньше, чем годом ранее. При этом Челябинская область находится в десятке регионов с минимальным количеством отходов: здесь в пересчете на каждого жителя образовалось 260,1 кг мусора», — заявила Finexpertiza в своем исследовании.

Компанию региону по данному показателю составили Тыва, чьи жители мусорят меньше остальных в России (198,5 кг), Ханты-Мансийский автономный округ, Удмуртия, Ингушетия, Марий Эл, Чувашия, Курская, Курганская и Волгоградская области. Больше других отходов в расчете на душу населения оставляют Камчатский край (893,1 кг), Сахалинская, Московская, Магаданская области и Крым.

Всего в 2021 году российские города сгенерировали 47,4 миллиона тонн бытового мусора. Это отходы, вывезенные с контейнерных площадок. Сравнивая данные с 2020 годом, аналитики компании отметили, что образование твердых коммунальных отходов (ТКО) сократилось на 2,2 миллиона тонн. В относительном выражении падение составило 4,4%.

Эксперты Finexpertiza отметили сложности технического перевооружения мусороперерабатывающего сектора. При том, что доля обработки отходов увеличилась на 8,5% и составила в 2021 году 46,6% ТКО, санкции способны помешать этому тренду. По словам президента аналитической компании Елены Трубниковой, мусороперерабатывающая инфраструктура серьезно зависит от западных технологий. В то же время, как URA.RU заявили в пресс-службе регоператора «Центр коммунального сервиса», лишь 16% парка техники компании и подрядчиков относятся к стопроцентно импортным брендам, остальные 84% техники произведены либо в России, либо в странах СНГ.

Жители региона попали в топ самых чистоплотных Фото: finexpertiza.ru

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