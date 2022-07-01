Экономист Зинн раскрыл причину высокой инфляции в Европе. Россия оказалась ни при чем

02 июля 2022 в 05:02 Размер текста - 17 +

По мнению Ханса-Вернера Зинна, Россия и нефтегазовый кризис не являются причиной высокой инфляции в Европе Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022 Ответственность за высокую инфляцию в Европе несет Европейский центральный банк (ЕЦБ), а не российская спецоперация или нефтегазовый конфликт. Об этом заявил немецкий бывший глава Института экономических исследований Ifo, экономист Ханс-Вернер Зинн. Ответственность за надвигающийся кризис и высокий уровень инфляции несет ЕЦБ, заявил Ханс-Вернер Зинн изданию Compact. По его мнению, ЕЦБ «поджег фитиль» инфляции, а кризис, вызванный пандемией COVID-19, лишь все усугубил. Обвинять Россию в экономических проблемах Европы означает сокращать описание ситуации донельзя, подчеркнул он. Также Зинн отметил, что нынешний нефтяной кризис не является единственной причиной высокой инфляции, несмотря на оказываемое им влияние на экономику. Эксперт заметил, что ЕЦБ несколько лет загнал себя в ловушку, купив государственные облигации на сумму 5,3 триллиона евро, не имея теперь возможности продать их до 2031 года. «Никаких радужных перспектив на будущее, но кто-то должен сообщить плохие новости, если федеральное правительство слишком трусливо, чтобы дать гражданам все с чистого листа», — резюмировал Зинн. Ранее сообщалось, что Германия начала готовиться к экономической катастрофе из-за российского газа. Американский мультимиллиардер Рэй Далио предрек отречение Европы от США из-за кризиса, вызванного антироссийскими санкциями. Газета The New York Times писало, что США оказались не готовы к последствиям санкций, введенных против РФ. Страны Запада ввели жесткие санкции против России в связи с началом специальной операции на Украине. Однако антироссийские ограничения имели обратный эффект. Европейский союз и США столкнулись с сильнейшим энергетическим кризисом из-за ограничений импорта российских ресурсов, а инфляция в странах Запада достигла исторического максимума. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Ответственность за высокую инфляцию в Европе несет Европейский центральный банк (ЕЦБ), а не российская спецоперация или нефтегазовый конфликт. Об этом заявил немецкий бывший глава Института экономических исследований Ifo, экономист Ханс-Вернер Зинн. Ответственность за надвигающийся кризис и высокий уровень инфляции несет ЕЦБ, заявил Ханс-Вернер Зинн изданию Compact. По его мнению, ЕЦБ «поджег фитиль» инфляции, а кризис, вызванный пандемией COVID-19, лишь все усугубил. Обвинять Россию в экономических проблемах Европы означает сокращать описание ситуации донельзя, подчеркнул он. Также Зинн отметил, что нынешний нефтяной кризис не является единственной причиной высокой инфляции, несмотря на оказываемое им влияние на экономику. Эксперт заметил, что ЕЦБ несколько лет загнал себя в ловушку, купив государственные облигации на сумму 5,3 триллиона евро, не имея теперь возможности продать их до 2031 года. «Никаких радужных перспектив на будущее, но кто-то должен сообщить плохие новости, если федеральное правительство слишком трусливо, чтобы дать гражданам все с чистого листа», — резюмировал Зинн. Ранее сообщалось, что Германия начала готовиться к экономической катастрофе из-за российского газа. Американский мультимиллиардер Рэй Далио предрек отречение Европы от США из-за кризиса, вызванного антироссийскими санкциями. Газета The New York Times писало, что США оказались не готовы к последствиям санкций, введенных против РФ. Страны Запада ввели жесткие санкции против России в связи с началом специальной операции на Украине. Однако антироссийские ограничения имели обратный эффект. Европейский союз и США столкнулись с сильнейшим энергетическим кризисом из-за ограничений импорта российских ресурсов, а инфляция в странах Запада достигла исторического максимума.