Полковник США заявил о поражении Байдена на Украине

19 июля 2022 в 09:02 Размер текста - 17 +

Рейтинги Джо Байдена стремительно падают, заявил Дуглас Макгрегор Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент США Джо Байден проигрывает битву за Украину. Такое заявление в статье для журнала The American Conservative сделал полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор. «Будучи преисполненным решимости вести свою опосредованную войну с Россией до конца, Байден проигрывает битву на Украине, а его любимая, обожествленная лошадь — НАТО — находится на аппарате жизнеобеспечения. Единственное, что падает быстрее рейтингов одобрения Байдена, — это американская и европейская экономики», — написал Макгрегор. С 24 февраля Россия ведет специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента России Владимира Путина, ее задача — защитить мирных жителей Донбасса. Глава государства заявил, что России не оставили шансов решить конфликт мирным путем. Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!

Президент США Джо Байден проигрывает битву за Украину. Такое заявление в статье для журнала The American Conservative сделал полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор. «Будучи преисполненным решимости вести свою опосредованную войну с Россией до конца, Байден проигрывает битву на Украине, а его любимая, обожествленная лошадь — НАТО — находится на аппарате жизнеобеспечения. Единственное, что падает быстрее рейтингов одобрения Байдена, — это американская и европейская экономики», — написал Макгрегор. С 24 февраля Россия ведет специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента России Владимира Путина, ее задача — защитить мирных жителей Донбасса. Глава государства заявил, что России не оставили шансов решить конфликт мирным путем.