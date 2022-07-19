Полковник США заявил о поражении Байдена на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины. Москва, байден джо, украинские военные
Рейтинги Джо Байдена стремительно падают, заявил Дуглас Макгрегор Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент США Джо Байден проигрывает битву за Украину. Такое заявление в статье для журнала The American Conservative сделал полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.

«Будучи преисполненным решимости вести свою опосредованную войну с Россией до конца, Байден проигрывает битву на Украине, а его любимая, обожествленная лошадь — НАТО — находится на аппарате жизнеобеспечения. Единственное, что падает быстрее рейтингов одобрения Байдена, — это американская и европейская экономики», — написал Макгрегор.

С 24 февраля Россия ведет специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента России Владимира Путина, ее задача — защитить мирных жителей Донбасса. Глава государства заявил, что России не оставили шансов решить конфликт мирным путем.

Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!

Президент США Джо Байден проигрывает битву за Украину. Такое заявление в статье для журнала The American Conservative сделал полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор. «Будучи преисполненным решимости вести свою опосредованную войну с Россией до конца, Байден проигрывает битву на Украине, а его любимая, обожествленная лошадь — НАТО — находится на аппарате жизнеобеспечения. Единственное, что падает быстрее рейтингов одобрения Байдена, — это американская и европейская экономики», — написал Макгрегор. С 24 февраля Россия ведет специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента России Владимира Путина, ее задача — защитить мирных жителей Донбасса. Глава государства заявил, что России не оставили шансов решить конфликт мирным путем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...