Полковник США заявил о поражении Байдена на Украине

Президент США Джо Байден проигрывает битву за Украину. Такое заявление в статье для журнала The American Conservative сделал полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.
«Будучи преисполненным решимости вести свою опосредованную войну с Россией до конца, Байден проигрывает битву на Украине, а его любимая, обожествленная лошадь — НАТО — находится на аппарате жизнеобеспечения. Единственное, что падает быстрее рейтингов одобрения Байдена, — это американская и европейская экономики», — написал Макгрегор.
С 24 февраля Россия ведет специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента России Владимира Путина, ее задача — защитить мирных жителей Донбасса. Глава государства заявил, что России не оставили шансов решить конфликт мирным путем.
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