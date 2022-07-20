Китай призвал к перемирию на Украине и началу переговоров

Китай призывает к немедленному перемирию на Украине и возобновлению переговорного процесса. Об этом заявил посол КНР в США Цинь Ган.
«То, к чему призывает Китай — это немедленное перемирие, возобновление мирных переговоров. В них должны участвовать все заинтересованные стороны, в том числе, они должны быть между Россией и США и их союзниками», — заявил Цинь Ган в ходе выступления на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института, транслируемого на YouTube.
Ранее глава МИД Китая Ван И заявил, что КНР не будет «подливать масло в огонь» украинского конфликта, но посодействует продвижению мирных переговоров. Тем временем в США предупредили КНР о серьезной ошибке из-за поддержки России.
Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась утром 24 февраля. В качестве ее основной цели президент РФ Владимир Путин заявлял освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик.
Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!