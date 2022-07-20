20 июля 2022

Китай призвал к перемирию на Украине и началу переговоров

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Открытая лицензия на 19.08.2015. Китай, пекин, флаг, китай
Посол КНР в США Цинь Ган призвал к немедленному перемирию на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Китай призывает к немедленному перемирию на Украине и возобновлению переговорного процесса. Об этом заявил посол КНР в США Цинь Ган.

«То, к чему призывает Китай — это немедленное перемирие, возобновление мирных переговоров. В них должны участвовать все заинтересованные стороны, в том числе, они должны быть между Россией и США и их союзниками», — заявил Цинь Ган в ходе выступления на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института, транслируемого на YouTube.

Ранее глава МИД Китая Ван И заявил, что КНР не будет «подливать масло в огонь» украинского конфликта, но посодействует продвижению мирных переговоров. Тем временем в США предупредили КНР о серьезной ошибке из-за поддержки России.

Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась утром 24 февраля. В качестве ее основной цели президент РФ Владимир Путин заявлял освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик.

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Китай призывает к немедленному перемирию на Украине и возобновлению переговорного процесса. Об этом заявил посол КНР в США Цинь Ган. «То, к чему призывает Китай — это немедленное перемирие, возобновление мирных переговоров. В них должны участвовать все заинтересованные стороны, в том числе, они должны быть между Россией и США и их союзниками», — заявил Цинь Ган в ходе выступления на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института, транслируемого на YouTube. Ранее глава МИД Китая Ван И заявил, что КНР не будет «подливать масло в огонь» украинского конфликта, но посодействует продвижению мирных переговоров. Тем временем в США предупредили КНР о серьезной ошибке из-за поддержки России. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась утром 24 февраля. В качестве ее основной цели президент РФ Владимир Путин заявлял освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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