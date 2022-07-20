Свердловчане жалуются, что не могут уснуть из-за одного петуха

21 июля 2022 в 16:56 Размер текста - 17 +

Каждое утро жители просыпаются под громкое «ку-ка-реку», но не могут понять, где находится источник звука Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Жители 22-этажного дома на улице Рябинина, 31 в Екатеринбурге уже несколько дней не могут уснуть из-за криков петуха. В чате дома екатеринбуржцы обсуждают наболевшую проблему, но пока что не могут понять, где поселился назойливый нарушитель спокойствия. Об этом URA.RU рассказали местные жители. «В чате дома уже несколько дней обсуждают это кукареканье, но пока что хозяин петуха так и не нашелся. Петух начинает кричать в пять утра, спать вообще невозможно», — жалуется местная жительница. Екатеринбуржцы шутят, что в городе начала работать новая программа поддержки развития сельского хозяйства. «Городское хозяйство стали развивать вместо сельского хозяйства, вместо собак будут скоро овечек выгуливать! Оригинальное решение завести петушка в квартире. Будем надеяться, что скоро его место жительства сменится», — пишет один из местных жителей. Скриншот: чат дома в WhatsApp Ранее URA.RU сообщало, что пациентов свердловской больницы кошмарит сигнализация машины. Жители Нижнего Тагила пожаловались на автомобиль, оставленный возле больницы, сигнализация которого не смолкает четверо суток. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Жители 22-этажного дома на улице Рябинина, 31 в Екатеринбурге уже несколько дней не могут уснуть из-за криков петуха. В чате дома екатеринбуржцы обсуждают наболевшую проблему, но пока что не могут понять, где поселился назойливый нарушитель спокойствия. Об этом URA.RU рассказали местные жители. «В чате дома уже несколько дней обсуждают это кукареканье, но пока что хозяин петуха так и не нашелся. Петух начинает кричать в пять утра, спать вообще невозможно», — жалуется местная жительница. Екатеринбуржцы шутят, что в городе начала работать новая программа поддержки развития сельского хозяйства. «Городское хозяйство стали развивать вместо сельского хозяйства, вместо собак будут скоро овечек выгуливать! Оригинальное решение завести петушка в квартире. Будем надеяться, что скоро его место жительства сменится», — пишет один из местных жителей. Ранее URA.RU сообщало, что пациентов свердловской больницы кошмарит сигнализация машины. Жители Нижнего Тагила пожаловались на автомобиль, оставленный возле больницы, сигнализация которого не смолкает четверо суток.