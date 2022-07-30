Депутат ГД не одобрил замену IKEA мебелью от свердловских зэков

31 июля 2022 в 15:10 Размер текста - 17 +

В партии «Новые люди» раскритиковали идею заменить продукцию IKEA мебелью, сделанной зэками Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Депутат Госдумы от партии «Новые люди» Александр Демин подверг критике идею ГУФСИН по Свердловской области о замене продукции уходящий из РФ шведской компании IKEA мебелью, собранной заключенными уральских колоний. О своем отношении к этой инициативе он рассказал корреспонденту URA.RU. «IKEA — это бренд, который заботился о своем позиционировании. Уйдя с нашего рынка, они дали возможность другим предпринимателям (нашим российским) позиционировать себя и делать качественную продукцию. Если мы возвращаемся к истории о том, что у нас мебель будет делаться людьми в местах не столь отдаленных, то так мы можем в итоге вернуться и к стройкам, к которым привлекались политзаключенные и военнопленные», — отметил парламентарий. Демин пояснил, что у него самого есть квартира в доме, построенном немецкими военнопленными и «там нет ни одной ровной стены». По мнению политика, предпринимательством точно не должны заниматься государственные структуры, ведь лишь частный бизнес действительно беспокоится о клиенте и о том, какого качества товар будет производиться. Ранее в ГУФСИН по Свердловской области заявили, что после ухода зарубежных компаний из России их товары могут заменить на те, которые производят в исправительных учреждениях. По словам начальника отдела трудовой адаптации осужденных свердловского ГУФСИН Ивана Шаркова, мебель, произведенная заключенными, может заменить продукцию IKEA.

Депутат Госдумы от партии «Новые люди» Александр Демин подверг критике идею ГУФСИН по Свердловской области о замене продукции уходящий из РФ шведской компании IKEA мебелью, собранной заключенными уральских колоний. О своем отношении к этой инициативе он рассказал корреспонденту URA.RU. «IKEA — это бренд, который заботился о своем позиционировании. Уйдя с нашего рынка, они дали возможность другим предпринимателям (нашим российским) позиционировать себя и делать качественную продукцию. Если мы возвращаемся к истории о том, что у нас мебель будет делаться людьми в местах не столь отдаленных, то так мы можем в итоге вернуться и к стройкам, к которым привлекались политзаключенные и военнопленные», — отметил парламентарий. Демин пояснил, что у него самого есть квартира в доме, построенном немецкими военнопленными и «там нет ни одной ровной стены». По мнению политика, предпринимательством точно не должны заниматься государственные структуры, ведь лишь частный бизнес действительно беспокоится о клиенте и о том, какого качества товар будет производиться. Ранее в ГУФСИН по Свердловской области заявили, что после ухода зарубежных компаний из России их товары могут заменить на те, которые производят в исправительных учреждениях. По словам начальника отдела трудовой адаптации осужденных свердловского ГУФСИН Ивана Шаркова, мебель, произведенная заключенными, может заменить продукцию IKEA.