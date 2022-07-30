30 июля 2022
29 июля 2022

Депутат ГД не одобрил замену IKEA мебелью от свердловских зэков

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Визит начальника ГУФСИН России по Свердловской области в Кировоградскую воспитательную колонию. Свердловская область, Кировград , заключенные, колония, тюрьма, лысые, бритые, зэки
В партии «Новые люди» раскритиковали идею заменить продукцию IKEA мебелью, сделанной зэками Фото:
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Депутат Госдумы от партии «Новые люди» Александр Демин подверг критике идею ГУФСИН по Свердловской области о замене продукции уходящий из РФ шведской компании IKEA мебелью, собранной заключенными уральских колоний. О своем отношении к этой инициативе он рассказал корреспонденту URA.RU.

«IKEA — это бренд, который заботился о своем позиционировании. Уйдя с нашего рынка, они дали возможность другим предпринимателям (нашим российским) позиционировать себя и делать качественную продукцию. Если мы возвращаемся к истории о том, что у нас мебель будет делаться людьми в местах не столь отдаленных, то так мы можем в итоге вернуться и к стройкам, к которым привлекались политзаключенные и военнопленные», — отметил парламентарий.

Демин пояснил, что у него самого есть квартира в доме, построенном немецкими военнопленными и «там нет ни одной ровной стены». По мнению политика, предпринимательством точно не должны заниматься государственные структуры, ведь лишь частный бизнес действительно беспокоится о клиенте и о том, какого качества товар будет производиться.

Ранее в ГУФСИН по Свердловской области заявили, что после ухода зарубежных компаний из России их товары могут заменить на те, которые производят в исправительных учреждениях. По словам начальника отдела трудовой адаптации осужденных свердловского ГУФСИН Ивана Шаркова, мебель, произведенная заключенными, может заменить продукцию IKEA.

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Депутат Госдумы от партии «Новые люди» Александр Демин подверг критике идею ГУФСИН по Свердловской области о замене продукции уходящий из РФ шведской компании IKEA мебелью, собранной заключенными уральских колоний. О своем отношении к этой инициативе он рассказал корреспонденту URA.RU. «IKEA — это бренд, который заботился о своем позиционировании. Уйдя с нашего рынка, они дали возможность другим предпринимателям (нашим российским) позиционировать себя и делать качественную продукцию. Если мы возвращаемся к истории о том, что у нас мебель будет делаться людьми в местах не столь отдаленных, то так мы можем в итоге вернуться и к стройкам, к которым привлекались политзаключенные и военнопленные», — отметил парламентарий. Демин пояснил, что у него самого есть квартира в доме, построенном немецкими военнопленными и «там нет ни одной ровной стены». По мнению политика, предпринимательством точно не должны заниматься государственные структуры, ведь лишь частный бизнес действительно беспокоится о клиенте и о том, какого качества товар будет производиться. Ранее в ГУФСИН по Свердловской области заявили, что после ухода зарубежных компаний из России их товары могут заменить на те, которые производят в исправительных учреждениях. По словам начальника отдела трудовой адаптации осужденных свердловского ГУФСИН Ивана Шаркова, мебель, произведенная заключенными, может заменить продукцию IKEA.
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