Варламов высказался о замене IKEA мебелью свердловских зэков. Видео

31 июля 2022 в 20:54 Размер текста - 17 +

Блогер отшучивается, что такую мебель можно назвать «шконкой» и «нарами» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Блогер Илья Варламов в 127-м выпуске передачи «Че происходит» высказался об идеи ГУФСИН по Свердловской области о замене продукции IKEA мебелью, собранной заключенными уральских колоний. Он считает, что такую мебель можно назвать — «шконкой» и «нарами». «Есть хорошая новость! <…> Нашлась достойная замена мебели из IKEA. Делать новую мебель будут русские зэки. <…> В общем, вместо странных скандинавских названий теперь кровать можно будет назвать „шконкой“, а если она детская и двухъярусная, то „нарами“, сиденье для унитаза — „парашей“», — считает Варламов. Блогер отмечает, что в колониях трудятся люди, которым запрещена тяжелая работа. Он считает их труд рабским, потому что за него они получают маленькие зарплаты. «С другой стороны, возможно, тюремщики знают, что в российские колонии сейчас завезут много хипстеров и людей из среднего класса, которые рукастые и образованные. И, может быть, у них будет получаться неплохая продукция на тюремных фабриках. Поэтому они заранее готовят себе рыночек», — шутит Варламов. В ГУФСИН России по Свердловской области считают, что товары ушедшей из России компании IKEA можно заменить на те что производят в исправительных учреждениях. Депутат ГД от партии «Новые люди» Александр Демин подверг критике идею. По мнению парламентария, качество такой мебели не будет соответствовать качеству шведских товаров.

Блогер Илья Варламов в 127-м выпуске передачи «Че происходит» высказался об идеи ГУФСИН по Свердловской области о замене продукции IKEA мебелью, собранной заключенными уральских колоний. Он считает, что такую мебель можно назвать — «шконкой» и «нарами». «Есть хорошая новость! <…> Нашлась достойная замена мебели из IKEA. Делать новую мебель будут русские зэки. <…> В общем, вместо странных скандинавских названий теперь кровать можно будет назвать „шконкой“, а если она детская и двухъярусная, то „нарами“, сиденье для унитаза — „парашей“», — считает Варламов. Блогер отмечает, что в колониях трудятся люди, которым запрещена тяжелая работа. Он считает их труд рабским, потому что за него они получают маленькие зарплаты. «С другой стороны, возможно, тюремщики знают, что в российские колонии сейчас завезут много хипстеров и людей из среднего класса, которые рукастые и образованные. И, может быть, у них будет получаться неплохая продукция на тюремных фабриках. Поэтому они заранее готовят себе рыночек», — шутит Варламов. В ГУФСИН России по Свердловской области считают, что товары ушедшей из России компании IKEA можно заменить на те что производят в исправительных учреждениях. Депутат ГД от партии «Новые люди» Александр Демин подверг критике идею. По мнению парламентария, качество такой мебели не будет соответствовать качеству шведских товаров.