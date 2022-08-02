Путин нашел болевую точку миллионов россиян

02 августа 2022 в 17:09 Размер текста - 17 +

Россиян всегда волновал вопрос заботы об экологии, заявил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Вопрос создания экологичной системы работы с твердыми бытовыми отходами — это болевая точка миллионов россиян. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с генеральным директором «Российского экологического оператора» Денисом Буцаевым. «Компания создана в 2019 году. Задачи у нее весьма прозаические, казалось бы, — организация работы, создание системы работы с твердыми бытовыми отходами. Но все мы хорошо знаем, что это одна из, можно прямо сказать, болевых точек у нас, которая касается жизни миллионов людей, качества жизни миллионов людей. Это и социальные вопросы, и экономические одновременно. Создана целая система мер поддержки деятельности всех операторов на этом направлении», — приводятся слова президента на официальном сайте Кремля. В ответ на это Буцаев указал на то, что компании «Российский экологический оператор» всего три с половиной года, а цель ее создания заключалась в сопровождении реформы обращения с твердыми коммунальными отходами. «Цели деятельности компании совпадают с целями реформы. В первую очередь это повышение качества оказываемых услуг населению, снижение антропогенного, то есть негативного воздействия от образованных отходов на окружающую среду путем сокращения объемов захоронения», — отметил он.

Вопрос создания экологичной системы работы с твердыми бытовыми отходами — это болевая точка миллионов россиян. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с генеральным директором «Российского экологического оператора» Денисом Буцаевым. «Компания создана в 2019 году. Задачи у нее весьма прозаические, казалось бы, — организация работы, создание системы работы с твердыми бытовыми отходами. Но все мы хорошо знаем, что это одна из, можно прямо сказать, болевых точек у нас, которая касается жизни миллионов людей, качества жизни миллионов людей. Это и социальные вопросы, и экономические одновременно. Создана целая система мер поддержки деятельности всех операторов на этом направлении», — приводятся слова президента на официальном сайте Кремля. В ответ на это Буцаев указал на то, что компании «Российский экологический оператор» всего три с половиной года, а цель ее создания заключалась в сопровождении реформы обращения с твердыми коммунальными отходами. «Цели деятельности компании совпадают с целями реформы. В первую очередь это повышение качества оказываемых услуг населению, снижение антропогенного, то есть негативного воздействия от образованных отходов на окружающую среду путем сокращения объемов захоронения», — отметил он.