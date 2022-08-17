Британские наемники учат украинцев сражаться в городских условиях. Фото

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Британские наемники учат украинцев сражаться во Львове Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Британские наемники готовят украинцев к ведению боев в Львове, в городских условиях. Об этом написал в своем telegram-канале военный корреспондент Александр Коц.

«Британцы готовят украинцев к ведению боев в городской застройке. С этой дисциплиной у корпусов Донецка и Луганска дела обстоят сейчас куда лучше», — пишет он. Под руководством британских наемников, ВСУ учатся оборонятся в условиях городских застроек. Кац также прикрепил к посту соответствующие фотографии.

На фотографиях зафиксированы учения ВСУ во Львове. На них также отреагировал депутат Государственной думы РФ, лидер партии «Справедливая Россия — патриоты — за правду» Сергей Миронов. «Судя по фотографиям, украинских вояк натаскивают вести бои именно в густонаселенных районах. То есть, по сути, прикрываться населением как живым щитом», — написал депутат в своем telegram-канале. Также Миронов отметил ироничность негативных высказываний Украины в сторону правозащитной организации Amnesty International после публикации такого рода фотографий.

Ранее URA.RU сообщало, что троим иностранным наемникам, которые сражались вместе с ВСУ, грозит смертная казнь. Один из них — британец.

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Британские наемники готовят украинцев к ведению боев в Львове, в городских условиях. Об этом написал в своем telegram-канале военный корреспондент Александр Коц. «Британцы готовят украинцев к ведению боев в городской застройке. С этой дисциплиной у корпусов Донецка и Луганска дела обстоят сейчас куда лучше», — пишет он. Под руководством британских наемников, ВСУ учатся оборонятся в условиях городских застроек. Кац также прикрепил к посту соответствующие фотографии. На фотографиях зафиксированы учения ВСУ во Львове. На них также отреагировал депутат Государственной думы РФ, лидер партии «Справедливая Россия — патриоты — за правду» Сергей Миронов. «Судя по фотографиям, украинских вояк натаскивают вести бои именно в густонаселенных районах. То есть, по сути, прикрываться населением как живым щитом», — написал депутат в своем telegram-канале. Также Миронов отметил ироничность негативных высказываний Украины в сторону правозащитной организации Amnesty International после публикации такого рода фотографий. Ранее URA.RU сообщало, что троим иностранным наемникам, которые сражались вместе с ВСУ, грозит смертная казнь. Один из них — британец.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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