Сотрудники «Жизньмарта» вложат деньги в развитие торговой сети

19 августа 2022 в 14:27 Размер текста - 17 +

Деньги, которые есть на счетах «Жизньмарта», частично являются средствами сотрудников торговой сети Фото: Размик Закарян © URA.RU У торговой сети «Жизньмарт» может появится бизнес-ответвление, которое проспонсирует часть сотрудников. Об этом рассказал экс-депутат свердловского заксобрания, владелец сети ресторанов «Сушкоф» и «Жизньмарт» Иван Зайченко в своем telegram-канале. «Вы, наверное, знаете, что я не единственный владелец „Жизньмарта“. Часть сотрудников тоже ее учредители. И вот ситуация. Мы думаем о запуске еще одного бизнес-ответвления „Жизньмарта“», — заявил Зайченко. Бизнесмен пояснил, что новый проект будет финансироваться им совместно с сотрудниками из-за больших планируемых затрат. «Ребята согласились финансировать этот проект деньгами, которые есть на счетах „Жизньмарта“, то есть, частично своими деньгами. Никогда еще не рисковал чужими деньгами, страшно. Но радостно, что есть доверие. Спасибо им за это», — резюмировал экс-депутат свердловского заксобрания. Ранее Иван Зайченко заявил, что отказался от идеи запуска нового рыбного ресторана «Сейкатцу». Связано это с тем, что на рынке существует проблема с регулировкой закупочных цен на лосося. При этом сеть «Жизьмарт» начала разрастаться за пределами Свердловской области. Например, 10 августа открылся первый магазин в Челябинске, также планируется открытие новых точек в Тюмени и Санкт-Петербурге.

У торговой сети «Жизньмарт» может появится бизнес-ответвление, которое проспонсирует часть сотрудников. Об этом рассказал экс-депутат свердловского заксобрания, владелец сети ресторанов «Сушкоф» и «Жизньмарт» Иван Зайченко в своем telegram-канале. «Вы, наверное, знаете, что я не единственный владелец „Жизньмарта“. Часть сотрудников тоже ее учредители. И вот ситуация. Мы думаем о запуске еще одного бизнес-ответвления „Жизньмарта“», — заявил Зайченко. Бизнесмен пояснил, что новый проект будет финансироваться им совместно с сотрудниками из-за больших планируемых затрат. «Ребята согласились финансировать этот проект деньгами, которые есть на счетах „Жизньмарта“, то есть, частично своими деньгами. Никогда еще не рисковал чужими деньгами, страшно. Но радостно, что есть доверие. Спасибо им за это», — резюмировал экс-депутат свердловского заксобрания. Ранее Иван Зайченко заявил, что отказался от идеи запуска нового рыбного ресторана «Сейкатцу». Связано это с тем, что на рынке существует проблема с регулировкой закупочных цен на лосося. При этом сеть «Жизьмарт» начала разрастаться за пределами Свердловской области. Например, 10 августа открылся первый магазин в Челябинске, также планируется открытие новых точек в Тюмени и Санкт-Петербурге.