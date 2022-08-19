Куда екатеринбуржцам направиться в День города. Карта

19 августа 2022 в 19:42 Размер текста - 17 +

Завершится праздник салютом — в этом году он будет один и в центре города Фото: Владимир Жабриков © URA.RU 20 августа Екатеринбург отметит 299-летие со дня основания города. URA.RU подготовило карточки, которые помогут сориентироваться среди обширной культурной программы. Старт праздника намечен на 10.00 — на площади 1905 года пройдет официальная церемония открытия Дня города. Затем в 12.00 на площади Труда будут возложены цветы к памятнику основателям города — Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину. С 12.00 утра екатеринбуржцы смогут посетить театральное представление «Лица улиц» в ЦПКиО им. Маяковского, в это же время возле ККТ «Космос» стартуют чемпионаты по уличным танцам, а в 13.00 начнется «Городская свадьба», где среди участников-молодожен разыграют свадебное путешествие. Параллельно с этим любой желающий может посетить выставку ретроавтомобилей на пересечении проспекта Ленина и улицы Пушкина, а перед гипермаркетом «Лента» на дублере Сибирского тракта с 10.00 до 18.00 проведут финал чемпионата России по автозвуку и тюнингу. Выступление хэдлайнеров будет сосредоточено на четырех основных площадках: Олег Митяев будет петь на площади 1905 года в 19.00, на Плотинке в 21.00 рейв устроит дуэт Filatov & Karas, в это же время в Академическом районе (Преображенский парк) выступит Клава Кока. Два артиста споют на Октябрьской площади — в 20.30 на сцену выйдет бард Александр Новиков, следом за ним в 21.15 — Александр Маршал. Завершится День города светомузыкальным шоу в 22.30, после него в 22.40 начнется салют. В этом году День города пройдет 20 августа. Помимо ограничения движения, в этот день запретят продавать спиртные напитки в центре Екатеринбурга. Также горожанам представят трехметровые часы, показывающие оставшееся время до 300-летия города. С более подробной афишей URA.RU знакомило ранее. Фото: URA.RU Фото: URA.RU Фото: URA.RU Фото: URA.RU Фото: URA.RU Фото: URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

20 августа Екатеринбург отметит 299-летие со дня основания города. URA.RU подготовило карточки, которые помогут сориентироваться среди обширной культурной программы. Старт праздника намечен на 10.00 — на площади 1905 года пройдет официальная церемония открытия Дня города. Затем в 12.00 на площади Труда будут возложены цветы к памятнику основателям города — Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину. С 12.00 утра екатеринбуржцы смогут посетить театральное представление «Лица улиц» в ЦПКиО им. Маяковского, в это же время возле ККТ «Космос» стартуют чемпионаты по уличным танцам, а в 13.00 начнется «Городская свадьба», где среди участников-молодожен разыграют свадебное путешествие. Параллельно с этим любой желающий может посетить выставку ретроавтомобилей на пересечении проспекта Ленина и улицы Пушкина, а перед гипермаркетом «Лента» на дублере Сибирского тракта с 10.00 до 18.00 проведут финал чемпионата России по автозвуку и тюнингу. Выступление хэдлайнеров будет сосредоточено на четырех основных площадках: Олег Митяев будет петь на площади 1905 года в 19.00, на Плотинке в 21.00 рейв устроит дуэт Filatov & Karas, в это же время в Академическом районе (Преображенский парк) выступит Клава Кока. Два артиста споют на Октябрьской площади — в 20.30 на сцену выйдет бард Александр Новиков, следом за ним в 21.15 — Александр Маршал. Завершится День города светомузыкальным шоу в 22.30, после него в 22.40 начнется салют. В этом году День города пройдет 20 августа. Помимо ограничения движения, в этот день запретят продавать спиртные напитки в центре Екатеринбурга. Также горожанам представят трехметровые часы, показывающие оставшееся время до 300-летия города. С более подробной афишей URA.RU знакомило ранее.