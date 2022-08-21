Шольц раскрыл, как хочет сохранить власть в ФРГ до 2030 года

Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что его правительству нужно решить сложные задачи, которые стоят перед ним, чтобы добиться прогресса для Германии, тогда «получить еще один мандат было бы неплохо». Об этом он заявил во время «Дня открытых дверей».
«Я хочу позаботиться о том, что мы решим стоящие перед нами задачи, которые сейчас очень-очень сложны, и сделаем это настолько хорошо и добьемся такого прогресса для нашей страны, что я получу еще один мандат. Это было бы неплохо», — сказал канцлер ФРГ, передает РИА «Новости». Таким образом Шольц дал понять, что готов оставаться на посту до 2030 года, так как нынешний срок у него истекает в 2025 году.
8 декабря 2021 года Шольц был избран Федеральным канцлером Германии. Тогда он набрал 395 голосов депутатов.
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