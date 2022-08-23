ВС РФ вышли к Николаеву, ВСУ атаковали администрацию Пушилина. Главное к вечеру 23 августа

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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, армия, пулемет, оружие, стрельба, война, добровольцы, выстрел, спецоперация, чвк, СВО, наемники
Россия продолжает спецоперацию на территории Украины Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Союзные войска России и ЛДНР вышли к границе Николаевской области, украинская армия обстреляла здание администрации главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 23 августа.

  • Союзные войска вышли к административной границе Николаевской области, сообщили в Минобороны РФ. Также союзные силы освободили населенный пункт Комсомольское и поселок Благодатовка на территории ДНР.
  • Украинские боевики обстреляли здание администрации главы ДНР Дениса Пушилина в Донецке, об этом сообщило «Донецкое агентство новостей». Пушилин заявил, что Запад причастен к обстрелу, так как ВСУ использовали снаряды НАТО.
  • На территории Крыма станет больше «атак неизвестного происхождения», предупредил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он добавил, что атакам подвергнется не только Крым, но и все освобожденные Россией территории.
  • Формат спецоперации может измениться, так как участилось количество атак на освобожденные российскими войсками территории, Запорожскую АЭС, а также на Крым, ЛДНР и другие территории России. Об этом заявил вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов.
  • США могут отправлять оружие на Украину тайно. Об этом сообщил Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника из Пентагона. Как отмечается в публикации, Вашингтон уже тайно передавал Киеву противорадиолокационные ракеты HARM.

Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цели — демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь мирному населению республик Донбасса.

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Союзные войска России и ЛДНР вышли к границе Николаевской области, украинская армия обстреляла здание администрации главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 23 августа. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цели — демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь мирному населению республик Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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