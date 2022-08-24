МИД Турции: передача Крыма Киеву станет основой мирного договора

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Черноморский флот, Крым и летний отдых. ХМАО, крым, черное море, летний отдых, новый свет, морские прогулки, тропа голицина
Позиция Турции по Крыму не изменилась с 2014 года Фото:
новость из сюжета
Крым вернулся в состав России

Если Россия и Украина подпишут мирное соглашение, РФ должна отказаться от Крыма в пользу последней. Такое заявление сделал официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

«Позиция Турции по этому вопросу не изменилась с 2014 года [вхождения Крыма в состав России]. Крым является частью украинской территории. Это должно быть основой любого соглашения, которое будет заключено [между РФ и Украиной]», — об этом он рассказал в интервью CNN.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Крым якобы — неотъемлемая часть Украины и он должен вернуться под контроль Киева. Президент подчеркнул, что это принципиальная позиция Турции.

Верховный совет Крыма и Севастопольский горсовет из-за политического кризиса на Украине в 2014 году приняли декларацию о независимости республики. На полуострове прошел референдум, большинство жителей выступили за присоединение к России, отмечает телеканал 360. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия ни с кем не будет обсуждать Крым, власти России считают, что полуостров — часть Российской Федерации, пишет Life.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Причина этого — участившиеся обстрелы мирных граждан ВСУ и нацбатами.

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Если Россия и Украина подпишут мирное соглашение, РФ должна отказаться от Крыма в пользу последней. Такое заявление сделал официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын. «Позиция Турции по этому вопросу не изменилась с 2014 года [вхождения Крыма в состав России]. Крым является частью украинской территории. Это должно быть основой любого соглашения, которое будет заключено [между РФ и Украиной]», — об этом он рассказал в интервью CNN. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Крым якобы — неотъемлемая часть Украины и он должен вернуться под контроль Киева. Президент подчеркнул, что это принципиальная позиция Турции. Верховный совет Крыма и Севастопольский горсовет из-за политического кризиса на Украине в 2014 году приняли декларацию о независимости республики. На полуострове прошел референдум, большинство жителей выступили за присоединение к России, отмечает телеканал 360. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия ни с кем не будет обсуждать Крым, власти России считают, что полуостров — часть Российской Федерации, пишет Life. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Причина этого — участившиеся обстрелы мирных граждан ВСУ и нацбатами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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