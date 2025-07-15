Рябков рассказал о четких условиях России в ответ на решения Трампа

Россия не потерпит ультиматумов по Украине и хочет, чтобы США и НАТО предельно серьезно относились к ее позиции. Об этом сообщил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков в ответ на заявления американского президента Дональда Трампа о «новом плане» по украинскому конфликту.
«Москва хочет, чтобы в Вашингтоне и в НАТО с предельной серьезностью относились к позиции России», — заявил Сергей Рябков, его слова передает ТАСС. При этом Россия не приемлет никакие попытки других государств выставлять требования, а тем более ультиматумы, по решению конфликта на Украине.
Замглавы МИД отметил, что РФ всегда готова договариваться, поскольку дипломатический путь урегулирования украинского конфликта для нее наиболее предпочтителен. И если готовность Москвы договариваться не найдет отклика, то она продолжит достигать поставленные цели через спецоперацию, заключил Рябков
Ранее, 14 июля, Трамп выступил с обещанным заявлением по Украине. Он сказал, что «очень недоволен» Россией, пригрозил ввести 100-процентные вторичные пошлины, если переговоры по украинскому конфликту не продвинуться за ближайшие 50 дней, а также объявил о поставках 17 зенитных ракетных комплексов Patriot Киеву. Помимо этого, по его словам, США договорились с НАТО, что те будут покупать американское оружие и передавать его ВСУ.
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