Британский наемник ВСУ осужден на 14 лет

Британский наемник Эннис Адам Уилсон, участвовавший в конфликте на стороне Украины, заочно приговорен к 14 годам лишения свободы. Об этом сообщили в Следственном комитете России.
«Эннис Адам Уилсон признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 359 УК РФ (наемничество)... Приговором суда Эннис Адам Уилсон заочно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале СК России. В ведомстве уточнили, что все собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора иностранному гражданину. Уточняется, что осужденный должен отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима. Сейчас он объявлен в международный розыск.
По данным следствия, с 2022 года Уилсон участвовал в боевых действиях на территории Украины в составе вооруженных формирований, действовавших против представителей силовых структур ДНР и российских военных. До этого он прошел спецподготовку, получил необходимые навыки, изучил правила обращения с оружием и взрывными устройствами. Кроме того, наемник был обеспечен оружием, боеприпасами, обмундированием и снаряжением.
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