В Кремле оценили разговор Трампа и Зеленского об ударах по Москве и Питеру

В Кремле выразили сомнения в достоверности информации о том, что в ходе разговора президента США Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского обсуждались возможные удары по Москве и Санкт-Петербургу. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Чаще всего это оказывается фейками», — рассказал Песков в ходе конференц-колла, комментируя появившуюся информацию о якобы обсуждаемых ударах по Москве и Санкт-Петербургу. Официальный представитель Кремля отметил, что такая риторика не является новой.
Ранее издание Washington Post опубликовало информацию о том, что во время переговоров между Трампом и Зеленским обсуждалась возможность нанесения ударов по Москве и Санкт-Петербургу. Трамп якобы задал Зеленскому вопрос о причинах отказа Украины от атак на Москву.
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