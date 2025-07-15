В Кремле оценили разговор Трампа и Зеленского об ударах по Москве и Питеру

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Песков отметил, что подобная информация чаще всего оказывается фейком
Песков отметил, что подобная информация чаще всего оказывается фейком Фото:

В Кремле выразили сомнения в достоверности информации о том, что в ходе разговора президента США Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского обсуждались возможные удары по Москве и Санкт-Петербургу. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. 

«Чаще всего это оказывается фейками», — рассказал Песков в ходе конференц-колла, комментируя появившуюся информацию о якобы обсуждаемых ударах по Москве и Санкт-Петербургу. Официальный представитель Кремля отметил, что такая риторика не является новой. 

Ранее издание Washington Post опубликовало информацию о том, что во время переговоров между Трампом и Зеленским обсуждалась возможность нанесения ударов по Москве и Санкт-Петербургу. Трамп якобы задал Зеленскому вопрос о причинах отказа Украины от атак на Москву.

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В Кремле выразили сомнения в достоверности информации о том, что в ходе разговора президента США Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского обсуждались возможные удары по Москве и Санкт-Петербургу. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.  «Чаще всего это оказывается фейками», — рассказал Песков в ходе конференц-колла, комментируя появившуюся информацию о якобы обсуждаемых ударах по Москве и Санкт-Петербургу. Официальный представитель Кремля отметил, что такая риторика не является новой.  Ранее издание Washington Post опубликовало информацию о том, что во время переговоров между Трампом и Зеленским обсуждалась возможность нанесения ударов по Москве и Санкт-Петербургу. Трамп якобы задал Зеленскому вопрос о причинах отказа Украины от атак на Москву.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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