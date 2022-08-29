Путин учредил две новые награды в России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, портрет, путин владимир
Указ о учреждении новых наград подписан 29 августа Фото:

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об учреждении двух новых наград: «За развитие Сибири и Дальнего Востока» и «50 лет Байкало-Амурской магистрали». Об этом сообщается в указе президента РФ на официальном интернет-портале правовой информации.

«В целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы постановляю: Учредить медаль За развитие Сибири и Дальнего Востока». Медалью «За развитие Сибири и Дальнего Востока» награждаются граждане Российской Федерации за заслуги в развитии Сибири и Дальнего Востока», — сообщается в положении о медали «За развитие Сибири и Дальнего Востока» на сайте ведомства.

«В ознаменование 50-летия начала строительства Байкало-Амурской железнодорожной магистрали постановляю: Учредить юбилейную медаль «50 лет Байкало-Амурской магистрали. Юбилейной медалью «50 лет Байкало-Амурской магистрали» награждаются активные участники строительства, реконструкции, развития и обслуживания Байкало-Амурской железнодорожной магистрали», — говорится в тексте документа о медали «50 лет Байкало-Амурской магистрали».

В августе Путин учредил новые награды в РФ: орден «За заслуги в культуре и искусстве» и медаль «За труды в культуре и искусстве». Как было указано в сопроводительном документе, награды были введены «в целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы РФ».

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об учреждении двух новых наград: «За развитие Сибири и Дальнего Востока» и «50 лет Байкало-Амурской магистрали». Об этом сообщается в указе президента РФ на официальном интернет-портале правовой информации. «В целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы постановляю: Учредить медаль За развитие Сибири и Дальнего Востока». Медалью «За развитие Сибири и Дальнего Востока» награждаются граждане Российской Федерации за заслуги в развитии Сибири и Дальнего Востока», — сообщается в положении о медали «За развитие Сибири и Дальнего Востока» на сайте ведомства. «В ознаменование 50-летия начала строительства Байкало-Амурской железнодорожной магистрали постановляю: Учредить юбилейную медаль «50 лет Байкало-Амурской магистрали. Юбилейной медалью «50 лет Байкало-Амурской магистрали» награждаются активные участники строительства, реконструкции, развития и обслуживания Байкало-Амурской железнодорожной магистрали», — говорится в тексте документа о медали «50 лет Байкало-Амурской магистрали». В августе Путин учредил новые награды в РФ: орден «За заслуги в культуре и искусстве» и медаль «За труды в культуре и искусстве». Как было указано в сопроводительном документе, награды были введены «в целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы РФ».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...