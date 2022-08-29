Путин учредил две новые награды в России

29 августа 2022 в 15:42 Размер текста - 17 +

Указ о учреждении новых наград подписан 29 августа Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин подписал указ об учреждении двух новых наград: «За развитие Сибири и Дальнего Востока» и «50 лет Байкало-Амурской магистрали». Об этом сообщается в указе президента РФ на официальном интернет-портале правовой информации. «В целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы постановляю: Учредить медаль За развитие Сибири и Дальнего Востока». Медалью «За развитие Сибири и Дальнего Востока» награждаются граждане Российской Федерации за заслуги в развитии Сибири и Дальнего Востока», — сообщается в положении о медали «За развитие Сибири и Дальнего Востока» на сайте ведомства. «В ознаменование 50-летия начала строительства Байкало-Амурской железнодорожной магистрали постановляю: Учредить юбилейную медаль «50 лет Байкало-Амурской магистрали. Юбилейной медалью «50 лет Байкало-Амурской магистрали» награждаются активные участники строительства, реконструкции, развития и обслуживания Байкало-Амурской железнодорожной магистрали», — говорится в тексте документа о медали «50 лет Байкало-Амурской магистрали». В августе Путин учредил новые награды в РФ: орден «За заслуги в культуре и искусстве» и медаль «За труды в культуре и искусстве». Как было указано в сопроводительном документе, награды были введены «в целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы РФ».

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об учреждении двух новых наград: «За развитие Сибири и Дальнего Востока» и «50 лет Байкало-Амурской магистрали». Об этом сообщается в указе президента РФ на официальном интернет-портале правовой информации. «В целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы постановляю: Учредить медаль За развитие Сибири и Дальнего Востока». Медалью «За развитие Сибири и Дальнего Востока» награждаются граждане Российской Федерации за заслуги в развитии Сибири и Дальнего Востока», — сообщается в положении о медали «За развитие Сибири и Дальнего Востока» на сайте ведомства. «В ознаменование 50-летия начала строительства Байкало-Амурской железнодорожной магистрали постановляю: Учредить юбилейную медаль «50 лет Байкало-Амурской магистрали. Юбилейной медалью «50 лет Байкало-Амурской магистрали» награждаются активные участники строительства, реконструкции, развития и обслуживания Байкало-Амурской железнодорожной магистрали», — говорится в тексте документа о медали «50 лет Байкало-Амурской магистрали». В августе Путин учредил новые награды в РФ: орден «За заслуги в культуре и искусстве» и медаль «За труды в культуре и искусстве». Как было указано в сопроводительном документе, награды были введены «в целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы РФ».