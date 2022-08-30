Политолог: США бросят Украину ради своей главной цели. Видео

30 августа 2022 в 20:29 Размер текста - 17 +

Политолог считает, что США бросят Украину ради ликвидации РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США бросят Украину ради своей главной цели — ликвидации России, территориально и экономически. Так считает политолог Дмитрий Солонников. «Это расчленение России на несколько государств, экономические долгосрочные санкции на Россию, контрибуции, которые Россия будет платить, суд над нынешним руководствам России. Все это — задачи Вашингтона», — подытожил он в интервью Пятому каналу. Политолог уточняет, что Украина — это механизм, как спущенное колесо в машине, которое можно выкинуть за ненадобностью. Тоже самое происходит с Украиной. Также Солонников уточняет, что перспективы киевского режима весьма туманны. Ранее в США предложили Украине сдаться ради прекращения конфликта. Там уточнили, что Украине необходимо добровольно закончить боевые действия и пойти на переговоры, чтобы выжить как суверенное государство. США и страны Запада оказывают помощь Украине, в связи с тем, что Россия проводит спецоперацию на Украине. Основная цель, по словам президента РФ — защита мирного населения Донбасса.

США бросят Украину ради своей главной цели — ликвидации России, территориально и экономически. Так считает политолог Дмитрий Солонников. «Это расчленение России на несколько государств, экономические долгосрочные санкции на Россию, контрибуции, которые Россия будет платить, суд над нынешним руководствам России. Все это — задачи Вашингтона», — подытожил он в интервью Пятому каналу. Политолог уточняет, что Украина — это механизм, как спущенное колесо в машине, которое можно выкинуть за ненадобностью. Тоже самое происходит с Украиной. Также Солонников уточняет, что перспективы киевского режима весьма туманны. Ранее в США предложили Украине сдаться ради прекращения конфликта. Там уточнили, что Украине необходимо добровольно закончить боевые действия и пойти на переговоры, чтобы выжить как суверенное государство. США и страны Запада оказывают помощь Украине, в связи с тем, что Россия проводит спецоперацию на Украине. Основная цель, по словам президента РФ — защита мирного населения Донбасса.