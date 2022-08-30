Политолог: США бросят Украину ради своей главной цели. Видео

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Петербургский международный экономический форум. Третий день. Санкт-Петербург, флаг сша, американский
Политолог считает, что США бросят Украину ради ликвидации РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

США бросят Украину ради своей главной цели — ликвидации России, территориально и экономически. Так считает политолог Дмитрий Солонников.

«Это расчленение России на несколько государств, экономические долгосрочные санкции на Россию, контрибуции, которые Россия будет платить, суд над нынешним руководствам России. Все это — задачи Вашингтона», — подытожил он в интервью Пятому каналу. Политолог уточняет, что Украина — это механизм, как спущенное колесо в машине, которое можно выкинуть за ненадобностью. Тоже самое происходит с Украиной. Также Солонников уточняет, что перспективы киевского режима весьма туманны.

Ранее в США предложили Украине сдаться ради прекращения конфликта. Там уточнили, что Украине необходимо добровольно закончить боевые действия и пойти на переговоры, чтобы выжить как суверенное государство.

США и страны Запада оказывают помощь Украине, в связи с тем, что Россия проводит спецоперацию на Украине. Основная цель, по словам президента РФ — защита мирного населения Донбасса.

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США бросят Украину ради своей главной цели — ликвидации России, территориально и экономически. Так считает политолог Дмитрий Солонников. «Это расчленение России на несколько государств, экономические долгосрочные санкции на Россию, контрибуции, которые Россия будет платить, суд над нынешним руководствам России. Все это — задачи Вашингтона», — подытожил он в интервью Пятому каналу. Политолог уточняет, что Украина — это механизм, как спущенное колесо в машине, которое можно выкинуть за ненадобностью. Тоже самое происходит с Украиной. Также Солонников уточняет, что перспективы киевского режима весьма туманны. Ранее в США предложили Украине сдаться ради прекращения конфликта. Там уточнили, что Украине необходимо добровольно закончить боевые действия и пойти на переговоры, чтобы выжить как суверенное государство. США и страны Запада оказывают помощь Украине, в связи с тем, что Россия проводит спецоперацию на Украине. Основная цель, по словам президента РФ — защита мирного населения Донбасса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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