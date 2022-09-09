В РФ и Донбассе откроются новые детские секции самбо при поддержке «Единой России»

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Совместная пресс-конференция Дениса Пушилина и Андрея Турчака. ДНР, Донецк, турчак андрей
В новом проекте «Единой России» примут участие все регионы страны, сказал Андрей Турчак Фото:

Партия «Единая Россия» поддержит детский спорт в России и на освобожденных территориях Донбасса, для этого был создан проект «Zа самбо». Об этом заявил сенатор, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

«Он будет реализован более чем в 5 тысячах залов по всей России, на Донбассе и освобожденных территориях — на площадках от школьных залов до спортивных дворцов. Ежегодно будет вводиться не менее 500 залов для занятий этим видом спорта», — отметил Турчак, который является председателем общественного совета партпроекта. Информация приводится на официальном сайте партии.

Отмечается также, что в проекте примут участие все регионы России. «Zа самбо» будет выводиться на федеральный уровень, при этом туда включат регионы Донбасса.

«Для ДНР важно участие в таких проектах наряду со всеми регионами РФ. Для нас это ценно. Партия не на словах, а на деле включается по многим направлениям. Готовы включаться в проект в полной мере», — подчеркнул глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Целью проекта является развитие, популяризация самбо как отечественного вида спорта. Это также важная составляющей российской культуры. Будет организована работа секций самбо в сельских территориях, новые залы для этого вида спорта будут построены, а уже существующие — реконструированы.

Россия проводит вынужденную специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Российские военные освобождают территории ДНР и ЛНР от украинских солдат и националистов, а также спасают граждан этих республик от обстрелов последних.

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Партия «Единая Россия» поддержит детский спорт в России и на освобожденных территориях Донбасса, для этого был создан проект «Zа самбо». Об этом заявил сенатор, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. «Он будет реализован более чем в 5 тысячах залов по всей России, на Донбассе и освобожденных территориях — на площадках от школьных залов до спортивных дворцов. Ежегодно будет вводиться не менее 500 залов для занятий этим видом спорта», — отметил Турчак, который является председателем общественного совета партпроекта. Информация приводится на официальном сайте партии. Отмечается также, что в проекте примут участие все регионы России. «Zа самбо» будет выводиться на федеральный уровень, при этом туда включат регионы Донбасса. «Для ДНР важно участие в таких проектах наряду со всеми регионами РФ. Для нас это ценно. Партия не на словах, а на деле включается по многим направлениям. Готовы включаться в проект в полной мере», — подчеркнул глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Целью проекта является развитие, популяризация самбо как отечественного вида спорта. Это также важная составляющей российской культуры. Будет организована работа секций самбо в сельских территориях, новые залы для этого вида спорта будут построены, а уже существующие — реконструированы. Россия проводит вынужденную специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Российские военные освобождают территории ДНР и ЛНР от украинских солдат и националистов, а также спасают граждан этих республик от обстрелов последних.
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