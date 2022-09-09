В новом проекте «Единой России» примут участие все регионы страны, сказал Андрей Турчак Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Партия «Единая Россия» поддержит детский спорт в России и на освобожденных территориях Донбасса, для этого был создан проект «Zа самбо». Об этом заявил сенатор, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

«Он будет реализован более чем в 5 тысячах залов по всей России, на Донбассе и освобожденных территориях — на площадках от школьных залов до спортивных дворцов. Ежегодно будет вводиться не менее 500 залов для занятий этим видом спорта», — отметил Турчак, который является председателем общественного совета партпроекта. Информация приводится на официальном сайте партии.

Отмечается также, что в проекте примут участие все регионы России. «Zа самбо» будет выводиться на федеральный уровень, при этом туда включат регионы Донбасса.

«Для ДНР важно участие в таких проектах наряду со всеми регионами РФ. Для нас это ценно. Партия не на словах, а на деле включается по многим направлениям. Готовы включаться в проект в полной мере», — подчеркнул глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Целью проекта является развитие, популяризация самбо как отечественного вида спорта. Это также важная составляющей российской культуры. Будет организована работа секций самбо в сельских территориях, новые залы для этого вида спорта будут построены, а уже существующие — реконструированы.

Россия проводит вынужденную специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Российские военные освобождают территории ДНР и ЛНР от украинских солдат и националистов, а также спасают граждан этих республик от обстрелов последних.

Члены партии обсудили вопрос реализации нового проекта по видеосвязи пресс-служба партии «Единая Россия»

Андрей Турчак поприветствовал юных спортсменов пресс-служба партии «Единая Россия»

пресс-служба партии «Единая Россия»

Андрей Турчак отметил, что проект «Za самбо» реализован более чем в пяти тысячах залов по всей России пресс-служба партии «Единая Россия»