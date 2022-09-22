RT: Навальному грозит новый 15-летний срок

22 сентября 2022 в 12:42 Размер текста - 17 +

Оппозиционер обвиняется в управлении экстремистским сообществом Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Дело Алексея Навального Российскому оппозиционеру Алексею Навальному (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) предъявлено новое обвинение в руководстве экстремистским сообществом и осуществлении экстремистской деятельности. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «Новое уголовное дело связано с преступной деятельностью, которую Навальный, по версии следствия, осуществлял, уже будучи в заключении. Особенно деструктивной эта деятельность оказалась на фоне СВО на Украине», — цитирует правоохранительные органы RT. События происходили весной этого года. Руководство ФБК (запрещенная в РФ экстремистская организация, признана иноагентом) и его основатель призывал граждан выходить на несогласованные митинги против проведения спецоперации на Украине. Помимо этого, присутствовали призывы к свержению государственного строя. По итогам нового обвинения политику грозит 15-летний срок. Ранее в отношении Навального возбудили уголовное дело о мошенничестве и неуважении к суду. В феврале 2021 года его приговорили к 3,5 годам лишения свободы по делу «Ив Роше» за нарушение условий испытательного срока. 22 марта Навального приговорили к 9 годам лишения свободы.

Российскому оппозиционеру Алексею Навальному (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) предъявлено новое обвинение в руководстве экстремистским сообществом и осуществлении экстремистской деятельности. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «Новое уголовное дело связано с преступной деятельностью, которую Навальный, по версии следствия, осуществлял, уже будучи в заключении. Особенно деструктивной эта деятельность оказалась на фоне СВО на Украине», — цитирует правоохранительные органы RT. События происходили весной этого года. Руководство ФБК (запрещенная в РФ экстремистская организация, признана иноагентом) и его основатель призывал граждан выходить на несогласованные митинги против проведения спецоперации на Украине. Помимо этого, присутствовали призывы к свержению государственного строя. По итогам нового обвинения политику грозит 15-летний срок. Ранее в отношении Навального возбудили уголовное дело о мошенничестве и неуважении к суду. В феврале 2021 года его приговорили к 3,5 годам лишения свободы по делу «Ив Роше» за нарушение условий испытательного срока. 22 марта Навального приговорили к 9 годам лишения свободы.