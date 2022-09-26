Беженка из Мариуполя на референдуме в Екатеринбурге: после пережитых обстрелов я не буду счастливой. Видео

27 сентября 2022 в 18:02 Размер текста - 17 +

Женщина проголосовала на референдуме 27 сентября Фото: избирательная комиссия Свердловской области новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России После пережитых обстрелов в Мариуполе беженка Наталья Деменко не может назвать себя счастливым человеком. Об этом она рассказала URA.RU после того, как проголосовала в последний день проведения в Екатеринбурге референдума о присоединении ЛДНР, а также Херсонской и Запорожской областей к РФ. «Назвать счастливой себя не могу, вряд ли я когда-нибудь буду чувствовать себя счастливой. Но в безопасности и в уходе буду, это все есть здесь, в России. За 21 день, которые я пробыла под обстрелами, можно было умереть в течении каждого дня несколько раз. Я вышла оттуда без единой царапины. Теперь я верю в бога и знаю, что он есть, что меня спас и привел сюда», — заявила женщина. По словам женщины, она голосует ради своих внуков и их будущего. «Сегодня я приехала [на референдум] ради внука и внучки. Она учится здесь, в школе. Каждое утро встаю и приходит осознание масштаба трагедии. Я считала и считаю, что украинцы люди хорошие, добрые. Но я не подозревала, что люди из России могут быть такими добрыми и отзывчивыми, готовыми прийти на помощь, помогающими отовсюду и каждый день. Я просто удивлена тому, насколько благодарная и необыкновенная Свердловская область», — сказала она. В Екатеринбурге с 23 по 27 сентября работали четыре зарубежные избирательные комиссии. Также было организовано выездное голосование в муниципалитетах, в пунктах временного размещения беженцев. Референдумы в Донбассе о присоединении к РФ признаны состоявшимся. Об этом стало известно вечером 25 сентября. На обеих территориях явка избирателей составила более 50%. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

После пережитых обстрелов в Мариуполе беженка Наталья Деменко не может назвать себя счастливым человеком. Об этом она рассказала URA.RU после того, как проголосовала в последний день проведения в Екатеринбурге референдума о присоединении ЛДНР, а также Херсонской и Запорожской областей к РФ. «Назвать счастливой себя не могу, вряд ли я когда-нибудь буду чувствовать себя счастливой. Но в безопасности и в уходе буду, это все есть здесь, в России. За 21 день, которые я пробыла под обстрелами, можно было умереть в течении каждого дня несколько раз. Я вышла оттуда без единой царапины. Теперь я верю в бога и знаю, что он есть, что меня спас и привел сюда», — заявила женщина. По словам женщины, она голосует ради своих внуков и их будущего. «Сегодня я приехала [на референдум] ради внука и внучки. Она учится здесь, в школе. Каждое утро встаю и приходит осознание масштаба трагедии. Я считала и считаю, что украинцы люди хорошие, добрые. Но я не подозревала, что люди из России могут быть такими добрыми и отзывчивыми, готовыми прийти на помощь, помогающими отовсюду и каждый день. Я просто удивлена тому, насколько благодарная и необыкновенная Свердловская область», — сказала она. В Екатеринбурге с 23 по 27 сентября работали четыре зарубежные избирательные комиссии. Также было организовано выездное голосование в муниципалитетах, в пунктах временного размещения беженцев. Референдумы в Донбассе о присоединении к РФ признаны состоявшимся. Об этом стало известно вечером 25 сентября. На обеих территориях явка избирателей составила более 50%.