Военные успокоили екатеринбуржцев, испугавшихся звуков стрельбы и взрывов

30 сентября 2022 в 14:18 Размер текста - 17 +

Звуки стрельбы и взрывов напугали жителей Академического Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Утром 30 сентября екатеринбуржцы испугались громких звуков стрельбы и взрывов. Сообщения об этом появились от жителей Академического района. Выяснилось, что бояться нечего — пугающие звуки раздаются с учебного полигона, где тренируются мобилизованные. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России в официальном telegram-канале. «Призванные в рамках частичной мобилизации граждане приступили к занятиям по боевой подготовке на полигонах Центрального военного округа. За время обучения все военнослужащие выполнят нормативы по стрельбе из современного стрелкового оружия, в том числе из пулемета Калашникова ПКМ, ручного противотанковое гранатомета РПГ—7В, автомата Калашникова АК-74, а также отрабатывают метание боевых гранат — РГН», — сообщили в ведомстве. В Минобороны отметили, что на теоретических занятиях военнослужащим объясняют методику и приемы армейской тактической стрельбы. «Это позволит на практике повысить огневую выучку и подготовку военнослужащих к уверенным действиям при выполнении боевых задач. При проведении практических занятий мобилизованные под руководством опытных военнослужащих отрабатывают нормативы по огневой, тактической, военно-медицинской, специальной и топографической подготовке», — добавили в ведомстве. О частичной мобилизации в России было объявлено 21 сентября. Именно в этот день президент РФ Владимир Путин выступил с обращением, в котором призвал солдат запаса с боевым опытом и военно-учетной специальностью помочь ВС РФ. По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, в России требуется мобилизовать 300 тысяч человек, что составляет 1% от мобилизационного резерва. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Утром 30 сентября екатеринбуржцы испугались громких звуков стрельбы и взрывов. Сообщения об этом появились от жителей Академического района. Выяснилось, что бояться нечего — пугающие звуки раздаются с учебного полигона, где тренируются мобилизованные. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России в официальном telegram-канале. «Призванные в рамках частичной мобилизации граждане приступили к занятиям по боевой подготовке на полигонах Центрального военного округа. За время обучения все военнослужащие выполнят нормативы по стрельбе из современного стрелкового оружия, в том числе из пулемета Калашникова ПКМ, ручного противотанковое гранатомета РПГ—7В, автомата Калашникова АК-74, а также отрабатывают метание боевых гранат — РГН», — сообщили в ведомстве. В Минобороны отметили, что на теоретических занятиях военнослужащим объясняют методику и приемы армейской тактической стрельбы. «Это позволит на практике повысить огневую выучку и подготовку военнослужащих к уверенным действиям при выполнении боевых задач. При проведении практических занятий мобилизованные под руководством опытных военнослужащих отрабатывают нормативы по огневой, тактической, военно-медицинской, специальной и топографической подготовке», — добавили в ведомстве. О частичной мобилизации в России было объявлено 21 сентября. Именно в этот день президент РФ Владимир Путин выступил с обращением, в котором призвал солдат запаса с боевым опытом и военно-учетной специальностью помочь ВС РФ. По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, в России требуется мобилизовать 300 тысяч человек, что составляет 1% от мобилизационного резерва.