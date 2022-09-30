Российским студентам помогут стать бизнесменами

В Республике Марий Эл участники второго сезона программы «Я в деле» пройдут бесплатный курс бизнес-грамотности

30 сентября 2022 в 16:11 Размер текста - 17 +

Участники второго сезона программы пройдут курсы предпринимательской грамотности Фото: организаторы программы «Я в деле» В вузах Йошкар-Олы прошли отборочные турниры для участия в программе молодежного предпринимательства «Я в деле», позволяющей научиться создавать свой бизнес не по учебнику, а на практике. Более 100 студентов Марийского государственного университета и Поволжского государственного технологического университета смогли поучаствовать в турнире бизнес-игры «Рынок и капитал». Победители станут участниками второго сезона программы «Я в деле» и освоят бесплатный курс предпринимательской грамотности. «Навыки предпринимательства очень популярны сейчас среди молодежи. Но важно помочь ребятам узнать, как устроен рынок, попробовать строить бизнес. Кроме того, каждому в жизни нужен наставник, который проведет человека по его собственным ошибкам, а также поможет решить их. Такими наставниками являются участники программы „Я в деле“. Мы помогаем студентам прокачать организаторские способности и предпринимательские навыки, которые в будущем помогут создать свой проект, открыть бизнес или занять руководящую должность в компании», — рассказал руководитель программы «Я в деле» в Республике Марий Эл Кирилл Клевин. Турнир «Рынок и капитал» — это симулятор деловой деятельности, моделирующий процесс заработка денег. Участники состязания получают 4 инструмента: «инвестиции», «работа по найму», «бизнес» и «доверительное управление». Стартовые условия у всех равные, но разный личный потенциал. Задачей игры является выработка успешной бизнес-стратегии, позволяющей получить наибольшее число баллов и выйти в финал. Программа «Я в деле», с помощью которой молодежь страны сможет обучиться занятию бизнесом, была создана в январе 2022 года. Сегодня она реализуется уже в 63 регионах России благотворительным фондом «КАПИТАНЫ» при поддержке Минобрнауки и Минпросвещения России, а также Росмолодежи. Проект поддержан российским правительством и лично премьером Михаилом Мишустиным. «Сила человека, который хочет добиться многого, — в его команде, которая может придумать больше и интереснее, чем он сам», — уверен Алексей Нечаев, основатель благотворительного фонда «КАПИТАНЫ», лидер партии «Новые люди». В первом сезоне программы уже приняли участие около 10 тысяч студентов по всей стране. Из них выпускниками стали 2700 человек, а 450 являются наставниками следующего сезона. Также 35 тысяч школьников и студентов ССУЗов ознакомились с проектом во время «просветительских экспедиций», проводимых уже самими выпускниками. Подать заявку на участие в программе могут все учащиеся вузов региона на сайте явделе .рф. Фото: организаторы программы «Я в деле» Фото: организаторы программы «Я в деле» Фото: организаторы программы «Я в деле»

В вузах Йошкар-Олы прошли отборочные турниры для участия в программе молодежного предпринимательства «Я в деле», позволяющей научиться создавать свой бизнес не по учебнику, а на практике. Более 100 студентов Марийского государственного университета и Поволжского государственного технологического университета смогли поучаствовать в турнире бизнес-игры «Рынок и капитал». Победители станут участниками второго сезона программы «Я в деле» и освоят бесплатный курс предпринимательской грамотности. «Навыки предпринимательства очень популярны сейчас среди молодежи. Но важно помочь ребятам узнать, как устроен рынок, попробовать строить бизнес. Кроме того, каждому в жизни нужен наставник, который проведет человека по его собственным ошибкам, а также поможет решить их. Такими наставниками являются участники программы „Я в деле“. Мы помогаем студентам прокачать организаторские способности и предпринимательские навыки, которые в будущем помогут создать свой проект, открыть бизнес или занять руководящую должность в компании», — рассказал руководитель программы «Я в деле» в Республике Марий Эл Кирилл Клевин. Турнир «Рынок и капитал» — это симулятор деловой деятельности, моделирующий процесс заработка денег. Участники состязания получают 4 инструмента: «инвестиции», «работа по найму», «бизнес» и «доверительное управление». Стартовые условия у всех равные, но разный личный потенциал. Задачей игры является выработка успешной бизнес-стратегии, позволяющей получить наибольшее число баллов и выйти в финал. Программа «Я в деле», с помощью которой молодежь страны сможет обучиться занятию бизнесом, была создана в январе 2022 года. Сегодня она реализуется уже в 63 регионах России благотворительным фондом «КАПИТАНЫ» при поддержке Минобрнауки и Минпросвещения России, а также Росмолодежи. Проект поддержан российским правительством и лично премьером Михаилом Мишустиным. «Сила человека, который хочет добиться многого, — в его команде, которая может придумать больше и интереснее, чем он сам», — уверен Алексей Нечаев, основатель благотворительного фонда «КАПИТАНЫ», лидер партии «Новые люди». В первом сезоне программы уже приняли участие около 10 тысяч студентов по всей стране. Из них выпускниками стали 2700 человек, а 450 являются наставниками следующего сезона. Также 35 тысяч школьников и студентов ССУЗов ознакомились с проектом во время «просветительских экспедиций», проводимых уже самими выпускниками. Подать заявку на участие в программе могут все учащиеся вузов региона на сайте явделе.рф.