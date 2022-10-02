02 октября 2022
01 октября 2022

В Карталах отправили третью группу мобилизованных. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Мобилизация. Челябинск, обмундирование, рюкзак, вещмешок, коврик, снаряжение, экипировка
Мобилизованные взяли с собой теплые вещи Фото:
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Мобилизация в России

В Карталах Челябинской области вечером 2 октября была отправлена третья группа мобилизованных. Их провожали родные и друзья, сообщает telegram-канал «Картновости».

«В Карталах проходит третья отправка солдат. Отец Ефимий благословил мобилизованных карталинцев, отправляющихся на защиту нашей Родины. Автобусы с нашими земляками отправились на сборный пункт в соседнюю область», — указано в сообщениях telegram-канал.

В сообщении добавили, что провожающих было также много, как и в предыдущие два раза. Все поддерживали земляков и желали поскорее вернуться домой с победой целыми и невредимыми.

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября подписал указ о частичной мобилизации. В первую очередь решено призывать на службу россиян возрастом до 45 лет, имеющих определенные военные звания и специальности. Планируется призвать 300 тысяч резервистов со всех регионов России.

Провожающих было много

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В Карталах Челябинской области вечером 2 октября была отправлена третья группа мобилизованных. Их провожали родные и друзья, сообщает telegram-канал «Картновости». «В Карталах проходит третья отправка солдат. Отец Ефимий благословил мобилизованных карталинцев, отправляющихся на защиту нашей Родины. Автобусы с нашими земляками отправились на сборный пункт в соседнюю область», — указано в сообщениях telegram-канал. В сообщении добавили, что провожающих было также много, как и в предыдущие два раза. Все поддерживали земляков и желали поскорее вернуться домой с победой целыми и невредимыми. Президент РФ Владимир Путин 21 сентября подписал указ о частичной мобилизации. В первую очередь решено призывать на службу россиян возрастом до 45 лет, имеющих определенные военные звания и специальности. Планируется призвать 300 тысяч резервистов со всех регионов России.
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