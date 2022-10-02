В Карталах Челябинской области вечером 2 октября была отправлена третья группа мобилизованных. Их провожали родные и друзья, сообщает telegram-канал «Картновости».
«В Карталах проходит третья отправка солдат. Отец Ефимий благословил мобилизованных карталинцев, отправляющихся на защиту нашей Родины. Автобусы с нашими земляками отправились на сборный пункт в соседнюю область», — указано в сообщениях telegram-канал.
В сообщении добавили, что провожающих было также много, как и в предыдущие два раза. Все поддерживали земляков и желали поскорее вернуться домой с победой целыми и невредимыми.
Президент РФ Владимир Путин 21 сентября подписал указ о частичной мобилизации. В первую очередь решено призывать на службу россиян возрастом до 45 лет, имеющих определенные военные звания и специальности. Планируется призвать 300 тысяч резервистов со всех регионов России.
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