Мобилизованные взяли с собой теплые вещи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

В Карталах Челябинской области вечером 2 октября была отправлена третья группа мобилизованных. Их провожали родные и друзья, сообщает telegram-канал «Картновости».

«В Карталах проходит третья отправка солдат. Отец Ефимий благословил мобилизованных карталинцев, отправляющихся на защиту нашей Родины. Автобусы с нашими земляками отправились на сборный пункт в соседнюю область», — указано в сообщениях telegram-канал.

В сообщении добавили, что провожающих было также много, как и в предыдущие два раза. Все поддерживали земляков и желали поскорее вернуться домой с победой целыми и невредимыми.

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября подписал указ о частичной мобилизации. В первую очередь решено призывать на службу россиян возрастом до 45 лет, имеющих определенные военные звания и специальности. Планируется призвать 300 тысяч резервистов со всех регионов России.