04 октября 2022

Власти РФ попросили защитить от частичной мобилизации работников еще одной отрасли

Книжный союз попросил власти РФ дать отсрочку от мобилизации работникам отрасли
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Типография Прайм Принт. Челябинск., типография прайм принт
Российский книжный союз попросил забронировать работников типографий от частичной мобилизации Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Российский книжный союз (РКС) попросил Минпромторг РФ ввести отсрочку от частичной мобилизации для работников полиграфической отрасли. Предприятия рискуют остановить производство из-за дефицита кадров в типографиях.

Президент РКС Сергей Степашин направил письмо главе Минпромторга Денису Мантурову, в котором попросил дать отсрочку от частичной мобилизации сотрудникам полиграфической отрасли, пишет «Коммерсант». В письме говорится, что кризис в секторе книжной полиграфии «достиг крайней точки», потому мобилизация сотрудников отрасли приведет к частичным остановкам производства и снижению выпуска продукции как минимум вдвое.

Как отмечает Степашин, 68% российских типографий имеют в штате до 15 человек, а в полиграфической отрасли заняты преимущественно мужчины, средний возраст которых составляет 39 лет. «Мобилизация же всех военнообязанных сотрудников первой и второй категории запаса полностью остановит производство в большей части предприятий», — объясняет он, добавляя, что так в стране прекратится выпуск периодических печатных СМИ, учебников и книг.

Президент России Владимир Путин с 21 сентября объявил о начале частичной мобилизации в России. По словам министра обороны Сергея Шойгу, планируется мобилизовать порядка 300 тысяч человек. Помимо студентов и солдат-срочников от мобилизации защищены врачи узких специальностей. Минцифры РФ опубликовал документ, содержащий 195 специальностей в IT и связи, подходящих под критерии освобождения от частичной мобилизации для соответствующих работников.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам
Успейте подписаться на нашу рассылку до вечера! В ней - главные новости о мобилизации и ходе СВО
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российский книжный союз (РКС) попросил Минпромторг РФ ввести отсрочку от частичной мобилизации для работников полиграфической отрасли. Предприятия рискуют остановить производство из-за дефицита кадров в типографиях. Президент РКС Сергей Степашин направил письмо главе Минпромторга Денису Мантурову, в котором попросил дать отсрочку от частичной мобилизации сотрудникам полиграфической отрасли, пишет «Коммерсант». В письме говорится, что кризис в секторе книжной полиграфии «достиг крайней точки», потому мобилизация сотрудников отрасли приведет к частичным остановкам производства и снижению выпуска продукции как минимум вдвое. Как отмечает Степашин, 68% российских типографий имеют в штате до 15 человек, а в полиграфической отрасли заняты преимущественно мужчины, средний возраст которых составляет 39 лет. «Мобилизация же всех военнообязанных сотрудников первой и второй категории запаса полностью остановит производство в большей части предприятий», — объясняет он, добавляя, что так в стране прекратится выпуск периодических печатных СМИ, учебников и книг. Президент России Владимир Путин с 21 сентября объявил о начале частичной мобилизации в России. По словам министра обороны Сергея Шойгу, планируется мобилизовать порядка 300 тысяч человек. Помимо студентов и солдат-срочников от мобилизации защищены врачи узких специальностей. Минцифры РФ опубликовал документ, содержащий 195 специальностей в IT и связи, подходящих под критерии освобождения от частичной мобилизации для соответствующих работников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...