Власти РФ попросили защитить от частичной мобилизации работников еще одной отрасли

Российский книжный союз (РКС) попросил Минпромторг РФ ввести отсрочку от частичной мобилизации для работников полиграфической отрасли. Предприятия рискуют остановить производство из-за дефицита кадров в типографиях.
Президент РКС Сергей Степашин направил письмо главе Минпромторга Денису Мантурову, в котором попросил дать отсрочку от частичной мобилизации сотрудникам полиграфической отрасли, пишет «Коммерсант». В письме говорится, что кризис в секторе книжной полиграфии «достиг крайней точки», потому мобилизация сотрудников отрасли приведет к частичным остановкам производства и снижению выпуска продукции как минимум вдвое.
Как отмечает Степашин, 68% российских типографий имеют в штате до 15 человек, а в полиграфической отрасли заняты преимущественно мужчины, средний возраст которых составляет 39 лет. «Мобилизация же всех военнообязанных сотрудников первой и второй категории запаса полностью остановит производство в большей части предприятий», — объясняет он, добавляя, что так в стране прекратится выпуск периодических печатных СМИ, учебников и книг.
Успейте подписаться на нашу рассылку до вечера! В ней - главные новости о мобилизации и ходе СВО
Российский книжный союз (РКС) попросил Минпромторг РФ ввести отсрочку от частичной мобилизации для работников полиграфической отрасли. Предприятия рискуют остановить производство из-за дефицита кадров в типографиях. Президент РКС Сергей Степашин направил письмо главе Минпромторга Денису Мантурову, в котором попросил дать отсрочку от частичной мобилизации сотрудникам полиграфической отрасли, пишет «Коммерсант». В письме говорится, что кризис в секторе книжной полиграфии «достиг крайней точки», потому мобилизация сотрудников отрасли приведет к частичным остановкам производства и снижению выпуска продукции как минимум вдвое. Как отмечает Степашин, 68% российских типографий имеют в штате до 15 человек, а в полиграфической отрасли заняты преимущественно мужчины, средний возраст которых составляет 39 лет. «Мобилизация же всех военнообязанных сотрудников первой и второй категории запаса полностью остановит производство в большей части предприятий», — объясняет он, добавляя, что так в стране прекратится выпуск периодических печатных СМИ, учебников и книг. Президент России Владимир Путин с 21 сентября объявил о начале частичной мобилизации в России. По словам министра обороны Сергея Шойгу, планируется мобилизовать порядка 300 тысяч человек. Помимо студентов и солдат-срочников от мобилизации защищены врачи узких специальностей. Минцифры РФ опубликовал документ, содержащий 195 специальностей в IT и связи, подходящих под критерии освобождения от частичной мобилизации для соответствующих работников.