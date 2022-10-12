Генпрокурор: что делать гражданину, не подлежащему мобилизации, если пришла повестка

Краснов: освобожденным от мобилизации нужно принести документы в военкомат

12 октября 2022 в 09:37 Размер текста - 17 +

Генпрокурор отметил, что жалобы не остаются без внимания Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Если не подпадающий под мобилизацию гражданин получил повестку, ему все равно следует явиться в военкомат и предоставить документы, подтверждающие освобождение от призыва. Об этом заявил Генпрокурор РФ Игорь Краснов. «Гражданин должен явиться в военкомат с актуальными данными о себе. Принести документы, подтверждающие право на освобождение от частичной мобилизации», — сообщил Краснов РИА «Новости». Территориальные и военные прокуроры по указанию президента РФ Владимира Путина вошли в комиссии по частичной мобилизации. Ранее Краснов сообщил, что на разбор жалоб граждан в рамках частичной мобилизации прокурорам дается не более трех суток. Он также подчеркнул, что ни одно обращение к прокурору не остается без внимания. Во всех прокуратурах созданы горячие линии по вопросам проведения частичной мобилизации. Ранее президент РФ Владимир Путин, комментируя ход мобилизации в стране, заявил, что «к сожалению, бестолковщины у нас достаточно», напоминает RT. Частичная мобилизация объявлена в России с 21 сентября в связи с проведением спецоперации на Украине. По словам президента РФ, мобилизационные мероприятия направлены на защиту суверенитета и целостности страны. Планируется призвать на военную службу порядка 300 тысяч человек, или 1% от всех российских резервистов. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, в первую очередь призыв коснется отслуживших срочную службу россиян, имеющих воинскую специальность. Студенты вузов, солдаты-срочники, а также имеющие ограничения по возрасту или здоровью граждане мобилизованы не будут, уточняет телеканал 360.

Если не подпадающий под мобилизацию гражданин получил повестку, ему все равно следует явиться в военкомат и предоставить документы, подтверждающие освобождение от призыва. Об этом заявил Генпрокурор РФ Игорь Краснов. «Гражданин должен явиться в военкомат с актуальными данными о себе. Принести документы, подтверждающие право на освобождение от частичной мобилизации», — сообщил Краснов РИА «Новости». Территориальные и военные прокуроры по указанию президента РФ Владимира Путина вошли в комиссии по частичной мобилизации. Ранее Краснов сообщил, что на разбор жалоб граждан в рамках частичной мобилизации прокурорам дается не более трех суток. Он также подчеркнул, что ни одно обращение к прокурору не остается без внимания. Во всех прокуратурах созданы горячие линии по вопросам проведения частичной мобилизации. Ранее президент РФ Владимир Путин, комментируя ход мобилизации в стране, заявил, что «к сожалению, бестолковщины у нас достаточно», напоминает RT. Частичная мобилизация объявлена в России с 21 сентября в связи с проведением спецоперации на Украине. По словам президента РФ, мобилизационные мероприятия направлены на защиту суверенитета и целостности страны. Планируется призвать на военную службу порядка 300 тысяч человек, или 1% от всех российских резервистов. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, в первую очередь призыв коснется отслуживших срочную службу россиян, имеющих воинскую специальность. Студенты вузов, солдаты-срочники, а также имеющие ограничения по возрасту или здоровью граждане мобилизованы не будут, уточняет телеканал 360.