Песков: в России нет новой волны мобилизации

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мобилизация. Челябинск, призыв, призывной пункт, обмундирование, экипировка, бушлат, камуфляж, мобилизация, мобилизационный пункт
В РФ нет новой волны мобилизации, заявил Песков Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Заявления о новой волне мобилизации в России не соответствуют действительности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Никакой новой волны мобилизации нет, нужно уточнять, что губернаторы имели ввиду», — сказал Песков в ходе конференц-колла, По его словам, власти принимают необходимые меры для исправления ошибок организации мобилизации в стране.

Подпишитесь на эксклюзивную рассылку с главными новостями о мобилизации и СВО! Все, что нужно знать, — в одном письме каждый вечер
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Заявления о новой волне мобилизации в России не соответствуют действительности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Никакой новой волны мобилизации нет, нужно уточнять, что губернаторы имели ввиду», — сказал Песков в ходе конференц-колла, По его словам, власти принимают необходимые меры для исправления ошибок организации мобилизации в стране.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...