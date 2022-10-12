Песков: в России нет новой волны мобилизации

В РФ нет новой волны мобилизации, заявил Песков
новость из сюжетаМобилизация в России
Заявления о новой волне мобилизации в России не соответствуют действительности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Никакой новой волны мобилизации нет, нужно уточнять, что губернаторы имели ввиду», — сказал Песков в ходе конференц-колла, По его словам, власти принимают необходимые меры для исправления ошибок организации мобилизации в стране.
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