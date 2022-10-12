Алексей Овчинников принимал участие в СВО в качестве добровольца Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Снежинске (Челябинская область) похоронили Алексея Овчинникова, погибшего в ходе проведения спецоперации на Украине. Церемония прощания прошла со всем воинскими почестями, сообщил URA.RU глава города Андрей Пульников.

«Па похоронах Алексея Овчинникова присутствовал лично я, мой заместитель по безопасности, военком города, жители. Церемония прощания прошла со всеми военным почестями: был установлен почетный караул, залпы из табельного оружия, звучал гимн страны», — сообщил URA.RU Пульников.

Мэр города рассказал, что общается с родителями погибшего воина. Им оказывается вся необходимая помощь. Город, по словам Пульникова, небольшой, все друг друга знают, и поддерживают.

На официальной странице телекомпании «ОТВ-Снежинск» в социальных сетях сообщили, что Овчинников еще в августе принял решение о добровольном участии в спецоперации. Он погиб под Артемовском, получив серьезные ранения. До участия в спецоперации Овчинников работал в пожарной охране Снежинска, а также детским тренером в фитнес-центре.

В городской пожарной охране рассказали, что Овчинников в 2011 году успешно окончил школу № 135, в июне 2013 был призван в армию. Демобилизовавшись, пришел устраиваться на работу в специальную пожарно-спасательную часть № 2. С февраля 2015 года Овчинников начал свою службу огнеборца на должности мастера-пожарного СПСЧ № 2.

Спецоперация РФ на Украине продолжается восьмой месяц. Для ротации состава на передовой, президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Около 300 тысяч мобилизованных граждан пройдут обучение и помогут военнослужащим, находящимся в зоне СВО.

Фото: telegram-канал «ОТВ-Снежинск»

Фото: telegram-канал «ОТВ-Снежинск»

Фото: telegram-канал «ОТВ-Снежинск»