Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием

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Путин отправил Си Цзиньпину поздравительную телеграмму Фото:

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму главе КНР Си Цзиньпину, в которой поздравил его с переизбранием на пост председателя Коммунистической партии Китая. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Направлена поздравительная телеграмма», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, как Путин отреагировал на переизбрание Си Цзиньпина. Его слова приводит РИА Новости.

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Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму главе КНР Си Цзиньпину, в которой поздравил его с переизбранием на пост председателя Коммунистической партии Китая. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Направлена поздравительная телеграмма», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, как Путин отреагировал на переизбрание Си Цзиньпина. Его слова приводит РИА Новости.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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