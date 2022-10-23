Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием

Путин отправил Си Цзиньпину поздравительную телеграмму Фото: bundeskanzlerin.de

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму главе КНР Си Цзиньпину, в которой поздравил его с переизбранием на пост председателя Коммунистической партии Китая. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Направлена поздравительная телеграмма», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, как Путин отреагировал на переизбрание Си Цзиньпина. Его слова приводит РИА Новости.