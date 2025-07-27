Средства ПВО сбили почти 300 украинских беспилотников

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Российские системы ПВО сбили почти 300 украинских беспилотников в зоне СВО
Российские системы ПВО сбили почти 300 украинских беспилотников в зоне СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские средства противовоздушной обороны за последние сутки уничтожили 291 беспилотник ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

За отчетный период в зоне спецоперации российские войска сбили две авиационные бомбы, три реактивных снаряда Vampire чешского производства и почти 300 БПЛА, применявшихся украинскими силами. По информации оборонного ведомства, потери украинских военных за сутки составили порядка 1 210 человек.

За сутки над территорией России было сбито 99 украинских дронов, больше всего — 36 БПЛА — в Брянской области. Об этом пишет 360.ru

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Российские средства противовоздушной обороны за последние сутки уничтожили 291 беспилотник ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. За отчетный период в зоне спецоперации российские войска сбили две авиационные бомбы, три реактивных снаряда Vampire чешского производства и почти 300 БПЛА, применявшихся украинскими силами. По информации оборонного ведомства, потери украинских военных за сутки составили порядка 1 210 человек. За сутки над территорией России было сбито 99 украинских дронов, больше всего — 36 БПЛА — в Брянской области. Об этом пишет 360.ru. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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