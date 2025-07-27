Средства ПВО сбили почти 300 украинских беспилотников

Российские средства противовоздушной обороны за последние сутки уничтожили 291 беспилотник ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
За отчетный период в зоне спецоперации российские войска сбили две авиационные бомбы, три реактивных снаряда Vampire чешского производства и почти 300 БПЛА, применявшихся украинскими силами. По информации оборонного ведомства, потери украинских военных за сутки составили порядка 1 210 человек.
За сутки над территорией России было сбито 99 украинских дронов, больше всего — 36 БПЛА — в Брянской области. Об этом пишет 360.ru.
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