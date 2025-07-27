Пластических хирург усмотрел в Пугачевой последствия некачественной пластики

Хирург Балакеримова: Пугачевой сделали некачественную платизмопластику
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Пугачева показала последствия некачественной пластики
Пугачева показала последствия некачественной пластики Фото:

Пластический хирург обнаружил у певицы Аллы Пугачевой следы неудачных операций после ее появления на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале. По словам врача Зухры Балакеримовой, Примадонна, скорее всего, перенесла платизмопластику — операцию по подтяжке шеи, однако результаты вмешательства оказались далеки от идеальных.

«Алла Борисовна, скорее всего, делала платизмопластику — подтяжку шеи. После проведенной операции у нее образовался довольно грубый рубец. Это говорит о том, что хирургическое вмешательство, мягко говоря, было сделано некачественно... Также у Аллы Борисовны в области брылей образовался залом, опять-таки которого быть не должно», — рассказала Балакеримова в беседе с МК.RU.

Кроме того, по наблюдению специалиста, у певицы заметны и другие последствия перенесенных ранее хирургических процедур. Врач отметила изменения в мимике лица и появление характерных морщин вокруг губ, что также свидетельствует о непродуманном подходе к пластическим операциям в прошлом. По мнению Балакеримовой, устранить видимые дефекты можно с помощью инъекций полимолочной кислоты, которые помогут сгладить неприятные нюансы и улучшить внешний вид артистки.

Ранее российская певица Алла Пугачева посетила фестиваль в Юрмале (Латвия) вместе с артистом Максимом Галкиным (признан в РФ иноагентом). По словам очевидцев, передвигалась она с трудом, крепко держась за руку супруга. Для мероприятия Примадонна выбрала белое платье-плащ, дополненное высокими каблуками и многочисленными жемчужными ожерельями. Передвигаясь по залу, артистка вынуждена была опираться на Галкина, что, по мнению свидетелей, могло быть связано с весом украшений.

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Пластический хирург обнаружил у певицы Аллы Пугачевой следы неудачных операций после ее появления на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале. По словам врача Зухры Балакеримовой, Примадонна, скорее всего, перенесла платизмопластику — операцию по подтяжке шеи, однако результаты вмешательства оказались далеки от идеальных. «Алла Борисовна, скорее всего, делала платизмопластику — подтяжку шеи. После проведенной операции у нее образовался довольно грубый рубец. Это говорит о том, что хирургическое вмешательство, мягко говоря, было сделано некачественно... Также у Аллы Борисовны в области брылей образовался залом, опять-таки которого быть не должно», — рассказала Балакеримова в беседе с МК.RU. Кроме того, по наблюдению специалиста, у певицы заметны и другие последствия перенесенных ранее хирургических процедур. Врач отметила изменения в мимике лица и появление характерных морщин вокруг губ, что также свидетельствует о непродуманном подходе к пластическим операциям в прошлом. По мнению Балакеримовой, устранить видимые дефекты можно с помощью инъекций полимолочной кислоты, которые помогут сгладить неприятные нюансы и улучшить внешний вид артистки. Ранее российская певица Алла Пугачева посетила фестиваль в Юрмале (Латвия) вместе с артистом Максимом Галкиным (признан в РФ иноагентом). По словам очевидцев, передвигалась она с трудом, крепко держась за руку супруга. Для мероприятия Примадонна выбрала белое платье-плащ, дополненное высокими каблуками и многочисленными жемчужными ожерельями. Передвигаясь по залу, артистка вынуждена была опираться на Галкина, что, по мнению свидетелей, могло быть связано с весом украшений.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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