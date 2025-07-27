Экс-глава МИД заявил права Азербайджана на регион России

Этнические азербайджанцы составляют одну из самых многочисленных национальных общин в Дербенте — городе на юге Дагестана. Об этом рассказал возглавлявший Министерство иностранных дел Азербайджана в 1998–1999 годах Тофик Зульфугаров.
«Самым древним городом России является Дербент. Около 40% его населения — этнические азербайджанцы», — сказал Зульфугаров. Его слова приводит портал Minval.az.
Зульфугаров отметил, что отдельные представители в России позволяют себе некорректные высказывания с призывами «уезжать в свой Азербайджан». Он выразил недоумение по этому поводу. «Что они имеют в виду? Что самое древнее автохтонное население России должно покинуть свою страну?», — сообщил экс-глава МИД Азербайджана.
Взаимоотношения между Россией и Азербайджаном обострились после того, как в конце июня в Екатеринбурге были задержаны лица, подозреваемые в причастности к так называемой «этнической преступной группе», связанной с серией убийств, совершенных в 2000-х годах. В ответ на эти действия азербайджанская сторона вызвала временного поверенного в делах российского посольства и отменила ряд совместных культурных мероприятий.
Кроме того, в конце июня сотрудники азербайджанских правоохранительных органов провели спецоперацию в офисе агентства Sputnik, в ходе которой были задержаны несколько сотрудников редакции, а также российские IT-специалисты. В июле президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о намерении подать иск против Российской Федерации в связи с катастрофой самолета авиакомпании AZAL, произошедшей в декабре 2024 года.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сложившуюся ситуацию, отметил, что отношения между двумя странами переживают непростой этап, однако выразил надежду на скорое урегулирование возникших разногласий. А официальный представитель МИД России Мария Захарова добавила, что Освобождение задержанных в Азербайджане граждан РФ стало бы важным шагом на пути к нормализации отношений между двумя государствами.
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