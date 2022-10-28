28 октября 2022

Посол РФ в США призвал Вашингтон вернуть ядерное оружие, размещенное за рубежом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, антонов анатолий
Антонов призвал США вернуть ядерное оружие на родину Фото:

США необходимо вернуть на родину все размещенное за рубежом ядерное оружие. Такое заявление сделал российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Призываю Вашингтон вернуть все размещенное за рубежом ядерное оружие на национальную территорию, ликвидировать зарубежную инфраструктуру для его хранения и обслуживания», — заявил Антонов, передают РИА Новости. По его словам, В61-12 приобретают стратегическое значение, если будут развернуты в Европе.

Ранее сообщалось, что США ускорили формирование более точной версии своей основной ядерной бомбы на базах НАТО в Европе. Развертывание улучшенного гравитационного ядерного оружия было перенесено на декабрь, об этом заявило издание Politico. До этого стало известно, что, а территории Европы около 200 ядерных бомб для возможной атаки на Россию. Американцы не только не выводят с территории европейских стран ядерное оружие, они продолжают модернизировать его.

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews

США необходимо вернуть на родину все размещенное за рубежом ядерное оружие. Такое заявление сделал российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. «Призываю Вашингтон вернуть все размещенное за рубежом ядерное оружие на национальную территорию, ликвидировать зарубежную инфраструктуру для его хранения и обслуживания», — заявил Антонов, передают РИА Новости. По его словам, В61-12 приобретают стратегическое значение, если будут развернуты в Европе. Ранее сообщалось, что США ускорили формирование более точной версии своей основной ядерной бомбы на базах НАТО в Европе. Развертывание улучшенного гравитационного ядерного оружия было перенесено на декабрь, об этом заявило издание Politico. До этого стало известно, что, а территории Европы около 200 ядерных бомб для возможной атаки на Россию. Американцы не только не выводят с территории европейских стран ядерное оружие, они продолжают модернизировать его.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...