Посол РФ в США призвал Вашингтон вернуть ядерное оружие, размещенное за рубежом

29 октября 2022 в 06:33 Размер текста - 17 +

Антонов призвал США вернуть ядерное оружие на родину Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ США необходимо вернуть на родину все размещенное за рубежом ядерное оружие. Такое заявление сделал российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. «Призываю Вашингтон вернуть все размещенное за рубежом ядерное оружие на национальную территорию, ликвидировать зарубежную инфраструктуру для его хранения и обслуживания», — заявил Антонов, передают РИА Новости. По его словам, В61-12 приобретают стратегическое значение, если будут развернуты в Европе. Ранее сообщалось, что США ускорили формирование более точной версии своей основной ядерной бомбы на базах НАТО в Европе. Развертывание улучшенного гравитационного ядерного оружия было перенесено на декабрь, об этом заявило издание Politico. До этого стало известно, что, а территории Европы около 200 ядерных бомб для возможной атаки на Россию. Американцы не только не выводят с территории европейских стран ядерное оружие, они продолжают модернизировать его.

США необходимо вернуть на родину все размещенное за рубежом ядерное оружие. Такое заявление сделал российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. «Призываю Вашингтон вернуть все размещенное за рубежом ядерное оружие на национальную территорию, ликвидировать зарубежную инфраструктуру для его хранения и обслуживания», — заявил Антонов, передают РИА Новости. По его словам, В61-12 приобретают стратегическое значение, если будут развернуты в Европе. Ранее сообщалось, что США ускорили формирование более точной версии своей основной ядерной бомбы на базах НАТО в Европе. Развертывание улучшенного гравитационного ядерного оружия было перенесено на декабрь, об этом заявило издание Politico. До этого стало известно, что, а территории Европы около 200 ядерных бомб для возможной атаки на Россию. Американцы не только не выводят с территории европейских стран ядерное оружие, они продолжают модернизировать его.