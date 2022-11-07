Роскосмос по суду стал кредитором своего разорившегося челябинского завода

Госкорпорация добилась включения в число кредиторов своей дочки из Миасса Фото: Пресс-служба Роскосмоса

Госкорпорация «Роскосмос» добилась включения в число кредиторов своей «дочки» в Челябинской области — Миасского машиностроительного завода (ММЗ). Это следует из базы судебных дел.

«Признать обоснованными и включить требования Государственной корпорации по космической деятельности „Роскосмос“ в третью очередь реестра требований кредиторов должника акционерного общества „Миасский машиностроительный завод“ в размере 3 млн 191 тыс. 566 рублей 70 копеек (неустойка). Требование учесть отдельно, как подлежащее удовлетворению после погашения основных сумм задолженности», — говорится в определении Арбитражного суда Челябинской области (есть в распоряжении URA.RU).

ММЗ входит в структуру «Роскосмоса» и взаимодействует с Государственным ракетным центром им. Макеева, где разрабатывают баллистические ракеты морского базирования и аэрокосмическую технику. Заявление о признании оборонного завода банкротом было подано 26 февраля 2021 года. Ряд кредиторов компании заявил о желании обанкротить ММЗ в связи с его неплатежеспособностью.

Сейчас на предприятии запущена процедура банкротства, областной арбитраж ввел на нем внешнее наблюдение. Задолженность ММЗ составляет порядка 2 млрд рублей, которая образовалась из-за отсутствия заказов и проблем с оплатой кредитов.

Несмотря на процедуру банкротства, в октябре 2022 года ММЗ объявил о массовом наборе сотрудников. Завод стал остро нуждаться в инженерах, слесарях, испытателях агрегатов, машинистах котлов и других сотрудниках.