Врио главы ЛНР Пасечник сообщил о предотвращении покушений на местные власти

18 ноября 2022 в 01:20 Размер текста - 17 +

Леонид Пасечник заявил о пресеченных попытках убийства глав районов ЛНР Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России Накануне референдума о вхождении Луганской Народной Республики (ЛНР) был предотвращен ряд террористических актов. Спецслужбы пресекли попытки отравления и убийства чиновников. Об этом сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник. «Благодаря профессионализму сотрудников наших спецслужб удалось предотвратить ряд террористических актов накануне референдума по вопросу о вхождении ЛНР в состав РФ на правах субъекта. Украинские спецслужбы планировали отравить высокопоставленного чиновника регионального уровня. Кроме того планировалась ликвидация глав четырех районов на освобожденной территории», — заявил Леонид Пасечник в своем telegram-канале. Чиновник отметил, что эти теракты планировались с целью дестабилизации общественно-политической обстановки в ЛНР. Спецслужбам удалось не только предотвратить нападения, но и установить как заказчиков, так и исполнителей. Пасечник был назначен замглавы ЛНР указом президента России Владимира Путина 5 октября. Аналогичные документы были опубликованы в отношении врио ДНР, Запорожья и Херсонской области.

Накануне референдума о вхождении Луганской Народной Республики (ЛНР) был предотвращен ряд террористических актов. Спецслужбы пресекли попытки отравления и убийства чиновников. Об этом сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник. «Благодаря профессионализму сотрудников наших спецслужб удалось предотвратить ряд террористических актов накануне референдума по вопросу о вхождении ЛНР в состав РФ на правах субъекта. Украинские спецслужбы планировали отравить высокопоставленного чиновника регионального уровня. Кроме того планировалась ликвидация глав четырех районов на освобожденной территории», — заявил Леонид Пасечник в своем telegram-канале. Чиновник отметил, что эти теракты планировались с целью дестабилизации общественно-политической обстановки в ЛНР. Спецслужбам удалось не только предотвратить нападения, но и установить как заказчиков, так и исполнителей. Пасечник был назначен замглавы ЛНР указом президента России Владимира Путина 5 октября. Аналогичные документы были опубликованы в отношении врио ДНР, Запорожья и Херсонской области.