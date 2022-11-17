17 ноября 2022

Врио главы ЛНР Пасечник сообщил о предотвращении покушений на местные власти

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Пушилин Денис и Пасечник Леонид на ПМЭФ-2022. Санкт-Петербург, пасечник леонид
Леонид Пасечник заявил о пресеченных попытках убийства глав районов ЛНР Фото:
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Накануне референдума о вхождении Луганской Народной Республики (ЛНР) был предотвращен ряд террористических актов. Спецслужбы пресекли попытки отравления и убийства чиновников. Об этом сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник.

«Благодаря профессионализму сотрудников наших спецслужб удалось предотвратить ряд террористических актов накануне референдума по вопросу о вхождении ЛНР в состав РФ на правах субъекта. Украинские спецслужбы планировали отравить высокопоставленного чиновника регионального уровня. Кроме того планировалась ликвидация глав четырех районов на освобожденной территории», — заявил Леонид Пасечник в своем telegram-канале.

Чиновник отметил, что эти теракты планировались с целью дестабилизации общественно-политической обстановки в ЛНР. Спецслужбам удалось не только предотвратить нападения, но и установить как заказчиков, так и исполнителей.

Пасечник был назначен замглавы ЛНР указом президента России Владимира Путина 5 октября. Аналогичные документы были опубликованы в отношении врио ДНР, Запорожья и Херсонской области.

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Накануне референдума о вхождении Луганской Народной Республики (ЛНР) был предотвращен ряд террористических актов. Спецслужбы пресекли попытки отравления и убийства чиновников. Об этом сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник. «Благодаря профессионализму сотрудников наших спецслужб удалось предотвратить ряд террористических актов накануне референдума по вопросу о вхождении ЛНР в состав РФ на правах субъекта. Украинские спецслужбы планировали отравить высокопоставленного чиновника регионального уровня. Кроме того планировалась ликвидация глав четырех районов на освобожденной территории», — заявил Леонид Пасечник в своем telegram-канале. Чиновник отметил, что эти теракты планировались с целью дестабилизации общественно-политической обстановки в ЛНР. Спецслужбам удалось не только предотвратить нападения, но и установить как заказчиков, так и исполнителей. Пасечник был назначен замглавы ЛНР указом президента России Владимира Путина 5 октября. Аналогичные документы были опубликованы в отношении врио ДНР, Запорожья и Херсонской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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