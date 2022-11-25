Норвегия направит 14,5 млн евро на обучение украинских военных 25 ноября 2022 в 18:52 Размер текста - 17 + Норвегия поддержит инициативу ЕС по обучению украинских военных, заявили в правительстве Королевства Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Правительство Норвегии приняло решение выделить в поддержку инициативы Евросоюза (ЕС) по обучению украинских военных 14,5 млн евро. Об этом сообщили в самом правительстве Королевства. «Норвегия предоставит около 14,5 млн евро на поддержку инициативы по обучению украинских военных», — сообщается на официальном сайте правительства . Помимо этого, Норвегия выделила средства на закупку палаток, кроватей, предметов гигиены, лекарств и вакцин для содержания украинских беженцев. Помощь будет направлена в места расположения беженцев в Молдавии, Словакии и Литве. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг отчитался о подготовке 10 тысяч украинских военных силами альянса. Также стало известно, что военнослужащие ВСУ в конце ноября начнут проходить обучение в испанском городе Толедо, передает RT. В Евросоюзе приняли решение приступить к обучению дополнительно 15 тысяч украинских военных, которые будут проходить подготовку в странах ЕС, сообщает «Национальная служба новостей». Правительство Норвегии приняло решение выделить в поддержку инициативы Евросоюза (ЕС) по обучению украинских военных 14,5 млн евро. Об этом сообщили в самом правительстве Королевства. «Норвегия предоставит около 14,5 млн евро на поддержку инициативы по обучению украинских военных», — сообщается на официальном сайте правительства. Помимо этого, Норвегия выделила средства на закупку палаток, кроватей, предметов гигиены, лекарств и вакцин для содержания украинских беженцев. Помощь будет направлена в места расположения беженцев в Молдавии, Словакии и Литве. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг отчитался о подготовке 10 тысяч украинских военных силами альянса. Также стало известно, что военнослужащие ВСУ в конце ноября начнут проходить обучение в испанском городе Толедо, передает RT. В Евросоюзе приняли решение приступить к обучению дополнительно 15 тысяч украинских военных, которые будут проходить подготовку в странах ЕС, сообщает «Национальная служба новостей». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям