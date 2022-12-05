В Екатеринбурге продают землю возле ТЮЗа за 200 миллионов

Подразумевается, что на продаваемом участке возведут бизнес-центр с мини-парковкой Фото: Александр Константинов © URA.RU

В Екатеринбурге продают участок под инвестиционный проект, который можно превратить в 10-этажный бизнес-центр. Объект находится напротив Театра юного зрителя, площадь земельного участка составляет 1950 квадратных метров, а стоимость — 205 млн рублей. Информация появилась на сайте недвижимости N1.

«Продам инвестиционный проект — бизнес-центр, расположенный на первой линии на улице Шевченко, 1. Территориальная зона земельного участка: Ц-1 — общественно-деловая зона городского центра», — говорится в объявлении. Среди преимуществ — объект находится в шаговой доступности от Театра юного зрителя, Храма-на-Крови, Харитоновского парка, также рядом расположены станция метро «Динамо» и ККТ «Космос».

Продавец указывает, что участок имеет технические условия на подключение городских сетей и находится в собственности. Площадь земельного участка составляет 1950 квадратных метров, площадь объекта — 6500 квадратных метров с возможностью увеличения.

Ранее в Екатеринбурге выставили на продажу пятиэтажное здание Уральского банка Сбербанка на Малышева, 31в за 265,4 млн рублей. Здание является объектом культурного наследия, а внутри него установлен памятник Ленину.