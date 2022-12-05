05 декабря 2022

В Екатеринбурге продают землю возле ТЮЗа за 200 миллионов

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, купюры, финансы, тысяча рублей, деньги, наличные
Подразумевается, что на продаваемом участке возведут бизнес-центр с мини-парковкой Фото:

В Екатеринбурге продают участок под инвестиционный проект, который можно превратить в 10-этажный бизнес-центр. Объект находится напротив Театра юного зрителя, площадь земельного участка составляет 1950 квадратных метров, а стоимость — 205 млн рублей. Информация появилась на сайте недвижимости N1.

«Продам инвестиционный проект — бизнес-центр, расположенный на первой линии на улице Шевченко, 1. Территориальная зона земельного участка: Ц-1 — общественно-деловая зона городского центра», — говорится в объявлении. Среди преимуществ — объект находится в шаговой доступности от Театра юного зрителя, Храма-на-Крови, Харитоновского парка, также рядом расположены станция метро «Динамо» и ККТ «Космос».

Продавец указывает, что участок имеет технические условия на подключение городских сетей и находится в собственности. Площадь земельного участка составляет 1950 квадратных метров, площадь объекта — 6500 квадратных метров с возможностью увеличения.

Ранее в Екатеринбурге выставили на продажу пятиэтажное здание Уральского банка Сбербанка на Малышева, 31в за 265,4 млн рублей. Здание является объектом культурного наследия, а внутри него установлен памятник Ленину.

Так выглядит место, которое предлагают купить за 205 миллионов рублей
Фото:

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В Екатеринбурге продают участок под инвестиционный проект, который можно превратить в 10-этажный бизнес-центр. Объект находится напротив Театра юного зрителя, площадь земельного участка составляет 1950 квадратных метров, а стоимость — 205 млн рублей. Информация появилась на сайте недвижимости N1. «Продам инвестиционный проект — бизнес-центр, расположенный на первой линии на улице Шевченко, 1. Территориальная зона земельного участка: Ц-1 — общественно-деловая зона городского центра», — говорится в объявлении. Среди преимуществ — объект находится в шаговой доступности от Театра юного зрителя, Храма-на-Крови, Харитоновского парка, также рядом расположены станция метро «Динамо» и ККТ «Космос». Продавец указывает, что участок имеет технические условия на подключение городских сетей и находится в собственности. Площадь земельного участка составляет 1950 квадратных метров, площадь объекта — 6500 квадратных метров с возможностью увеличения. Ранее в Екатеринбурге выставили на продажу пятиэтажное здание Уральского банка Сбербанка на Малышева, 31в за 265,4 млн рублей. Здание является объектом культурного наследия, а внутри него установлен памятник Ленину.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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