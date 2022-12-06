ФСБ просит заочно арестовать вице-премьера и замглавы МИД Украины

06 декабря 2022 в 13:38 Размер текста - 17 +

ФСБ объявила украинских чиновников в международный розыск Фото: Вадим Ахметов © URA.RU ФСБ России просит Лефортовский суд Москвы заочно арестовать вице-премьера Украины Ирину Верещук, а также первого замглавы украинского МИД Эмину Джапарову. Информация представлена на сайте суда. «В суд поступили ходатайства следствия об избрании заочной меры пресечения в виде ареста в отношении Верещук Ирины Андреевны и Джапаровой Эмине Айяровны», — говорится в сообщении. Уточняется, что вице-премьер и первый заместитель главы МИД объявлены в международный розыск по статье УК РФ «Нарушение территориальной целостности РФ». Ранее офис Генерального прокурора на Украине объявил о подозрении в госизмене экс-министра образования и науки страны Дмитрия Табачника. Об этом сообщает Life .

ФСБ России просит Лефортовский суд Москвы заочно арестовать вице-премьера Украины Ирину Верещук, а также первого замглавы украинского МИД Эмину Джапарову. Информация представлена на сайте суда. «В суд поступили ходатайства следствия об избрании заочной меры пресечения в виде ареста в отношении Верещук Ирины Андреевны и Джапаровой Эмине Айяровны», — говорится в сообщении. Уточняется, что вице-премьер и первый заместитель главы МИД объявлены в международный розыск по статье УК РФ «Нарушение территориальной целостности РФ». Ранее офис Генерального прокурора на Украине объявил о подозрении в госизмене экс-министра образования и науки страны Дмитрия Табачника. Об этом сообщает Life.