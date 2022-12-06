ФСБ просит заочно арестовать вице-премьера и замглавы МИД Украины

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Празднование Дня Победы. Челябинск, фсб россии
ФСБ объявила украинских чиновников в международный розыск Фото:

ФСБ России просит Лефортовский суд Москвы заочно арестовать вице-премьера Украины Ирину Верещук, а также первого замглавы украинского МИД Эмину Джапарову. Информация представлена на сайте суда.

«В суд поступили ходатайства следствия об избрании заочной меры пресечения в виде ареста в отношении Верещук Ирины Андреевны и Джапаровой Эмине Айяровны», — говорится в сообщении. Уточняется, что вице-премьер и первый заместитель главы МИД объявлены в международный розыск по статье УК РФ «Нарушение территориальной целостности РФ».

Ранее офис Генерального прокурора на Украине объявил о подозрении в госизмене экс-министра образования и науки страны Дмитрия Табачника. Об этом сообщает Life.

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews

ФСБ России просит Лефортовский суд Москвы заочно арестовать вице-премьера Украины Ирину Верещук, а также первого замглавы украинского МИД Эмину Джапарову. Информация представлена на сайте суда. «В суд поступили ходатайства следствия об избрании заочной меры пресечения в виде ареста в отношении Верещук Ирины Андреевны и Джапаровой Эмине Айяровны», — говорится в сообщении. Уточняется, что вице-премьер и первый заместитель главы МИД объявлены в международный розыск по статье УК РФ «Нарушение территориальной целостности РФ». Ранее офис Генерального прокурора на Украине объявил о подозрении в госизмене экс-министра образования и науки страны Дмитрия Табачника. Об этом сообщает Life.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...