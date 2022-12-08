В МИД Украины поставили условие по переговорам с РФ

Кулеба: на переговорах с Россией не будет обсуждаться территориальная целостность Украины

08 декабря 2022 в 21:53 Размер текста - 17 +

Кулеба подчеркнул, что Украина не будет обсуждать с Россией свои территории Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На переговорах с Россией Украина не будет обсуждать свою территориальную целостность. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. «Что не будет предметом переговоров [с Россией], так это вопрос территориальной целостности Украины», — передает The Wall Street Journal слова Кулебы. Он отметил, что за последние девять месяцев Украина «слишком много натерпелась», чтобы идти на уступки по территориям и людям, которые на них живут. Ранее президент Украины Владимир Зеленский отказался от переговоров с Россией. По его словам, сейчас российская сторона «ищет передышки», а не способа разрешения конфликта, сообщает RT. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, в свою очередь, отметил, что отказ Зеленского от переговоров позволит России «доделать работу до конца», передает «Федеральное агентство новостей».

На переговорах с Россией Украина не будет обсуждать свою территориальную целостность. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. «Что не будет предметом переговоров [с Россией], так это вопрос территориальной целостности Украины», — передает The Wall Street Journal слова Кулебы. Он отметил, что за последние девять месяцев Украина «слишком много натерпелась», чтобы идти на уступки по территориям и людям, которые на них живут. Ранее президент Украины Владимир Зеленский отказался от переговоров с Россией. По его словам, сейчас российская сторона «ищет передышки», а не способа разрешения конфликта, сообщает RT. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, в свою очередь, отметил, что отказ Зеленского от переговоров позволит России «доделать работу до конца», передает «Федеральное агентство новостей».