В МИД Украины поставили условие по переговорам с РФ

Кулеба: на переговорах с Россией не будет обсуждаться территориальная целостность Украины
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Официальный сайт президента Украины. Москва, флаг украины, украинские военные
Кулеба подчеркнул, что Украина не будет обсуждать с Россией свои территории Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На переговорах с Россией Украина не будет обсуждать свою территориальную целостность. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Что не будет предметом переговоров [с Россией], так это вопрос территориальной целостности Украины», — передает The Wall Street Journal слова Кулебы. Он отметил, что за последние девять месяцев Украина «слишком много натерпелась», чтобы идти на уступки по территориям и людям, которые на них живут.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отказался от переговоров с Россией. По его словам, сейчас российская сторона «ищет передышки», а не способа разрешения конфликта, сообщает RT. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, в свою очередь, отметил, что отказ Зеленского от переговоров позволит России «доделать работу до конца», передает «Федеральное агентство новостей».

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На переговорах с Россией Украина не будет обсуждать свою территориальную целостность. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. «Что не будет предметом переговоров [с Россией], так это вопрос территориальной целостности Украины», — передает The Wall Street Journal слова Кулебы. Он отметил, что за последние девять месяцев Украина «слишком много натерпелась», чтобы идти на уступки по территориям и людям, которые на них живут. Ранее президент Украины Владимир Зеленский отказался от переговоров с Россией. По его словам, сейчас российская сторона «ищет передышки», а не способа разрешения конфликта, сообщает RT. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, в свою очередь, отметил, что отказ Зеленского от переговоров позволит России «доделать работу до конца», передает «Федеральное агентство новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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