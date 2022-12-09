В МИД РФ оценили вероятность диалога между РФ и США

Замглавы МИД РФ Рябков: сейчас сложно говорить о прямых контактах с США

09 декабря 2022 в 17:00 Размер текста - 17 +

О продолжении диалога между Россией и США сейчас сложно говорить, отметил Рябков Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Прямые контакты России с администрацией США сейчас маловероятны. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на площадке международного дискуссионного клуба «Валдай». По его словам, значимых идей для продолжения переговоров от американской стороны сейчас нет. «Сейчас сложно говорить о возможности прямых контактов с администрацией США, хотя мы неоднократно подчеркивали, что никогда от них не уклоняемся. Для продолжения конструктивного диалога должны быть созданы условия, а возможные встречи наполнены смыслом», — сказал Рябков во время своего выступления. Его слова передает РИА Новости. Замглавы российского МИД отметил, что сейчас значимых идей на этот счет от американской стороны нет. Ранее Рябков сообщал, что США приостановили диалог с Россией по стратегической стабильности без «внятного объяснения причин», передает «Национальная служба новостей». При этом он отмечал готовность России возобновить общение.

Прямые контакты России с администрацией США сейчас маловероятны. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на площадке международного дискуссионного клуба «Валдай». По его словам, значимых идей для продолжения переговоров от американской стороны сейчас нет. «Сейчас сложно говорить о возможности прямых контактов с администрацией США, хотя мы неоднократно подчеркивали, что никогда от них не уклоняемся. Для продолжения конструктивного диалога должны быть созданы условия, а возможные встречи наполнены смыслом», — сказал Рябков во время своего выступления. Его слова передает РИА Новости. Замглавы российского МИД отметил, что сейчас значимых идей на этот счет от американской стороны нет. Ранее Рябков сообщал, что США приостановили диалог с Россией по стратегической стабильности без «внятного объяснения причин», передает «Национальная служба новостей». При этом он отмечал готовность России возобновить общение.