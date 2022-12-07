МИД РФ: США отказались от переговоров без объяснения причин

08 декабря 2022 в 02:49 Размер текста - 17 +

В МИД РФ ждут, когда США «дозреют» до диалога Фото: Владимир Андреев © URA.RU Вашингтон приостановил диалог с Россией по стратегической стабильности без внятного объяснения причин. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. «Что касается более широкого диалога по стратегической стабильности, он приостановлен американцами без внятного объяснения причин», — поделился Рябков в беседе с «Известиями». Дипломат подчеркнул, что Россия будет готова возобновить общение, как только американские коллеги «дозреют до этого». «Мы знаем, что это не будет просто, диалог и раньше шел с трудом, сейчас могут появляться какие-то дополнительные позиционные довески, ненужные нам в американской позиции», — добавил замглавы МИД РФ. Ранее США и Россия не смогли согласовать программу консультаций по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Москва не увидела у Вашингтона желания продвигаться в решении проблем, отмечал Рябков. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила США в токсичности, добавляя, что каждый шаг США «подчинен патологическому стремлению навредить нашей стране везде, где только возможно».

Вашингтон приостановил диалог с Россией по стратегической стабильности без внятного объяснения причин. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. «Что касается более широкого диалога по стратегической стабильности, он приостановлен американцами без внятного объяснения причин», — поделился Рябков в беседе с «Известиями». Дипломат подчеркнул, что Россия будет готова возобновить общение, как только американские коллеги «дозреют до этого». «Мы знаем, что это не будет просто, диалог и раньше шел с трудом, сейчас могут появляться какие-то дополнительные позиционные довески, ненужные нам в американской позиции», — добавил замглавы МИД РФ. Ранее США и Россия не смогли согласовать программу консультаций по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Москва не увидела у Вашингтона желания продвигаться в решении проблем, отмечал Рябков. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила США в токсичности, добавляя, что каждый шаг США «подчинен патологическому стремлению навредить нашей стране везде, где только возможно».