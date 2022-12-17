Захарова предупредила Евросоюз о последствиях нового пакета санкций

Захарова: девятый пакет санкций обострит экономические проблемы Европы
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ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, захарова мария
Девятый пакет санкций имеет такие же негативные последствия для Европы, как и предыдущие, уточнила Захарова Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Новый пакет антироссийский санкций продолжит обострять социально-экономические проблемы в Европе. Об этом рассказала представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Нынешний „пакет“ будет иметь тот же эффект, что и все предыдущие — обострение социально-экономических проблем в самом Евросоюзе», — уточнила Захарова. Ее слова приводятся на официальном сайте МИД РФ. Она напомнила, что из-за санкций страдают европейские жители.

Европа начала вводить санкции против РФ после начала спецоперации на территории Украины. Но по итогу ЕС столкнулся с серьезным экономическим кризисом. Ситуацию усугубил потолок цен на газ из РФ, уточняет Nation news. Ранее в постпредстве России при ЕС также задались вопросом, не много ли берет на себя Евросоюз, вводя новые санкции. 16 декабря Евросоюзом был принят девятый пакет, пишет «Утро.ру».

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Новый пакет антироссийский санкций продолжит обострять социально-экономические проблемы в Европе. Об этом рассказала представитель МИД РФ Мария Захарова. «Нынешний „пакет“ будет иметь тот же эффект, что и все предыдущие — обострение социально-экономических проблем в самом Евросоюзе», — уточнила Захарова. Ее слова приводятся на официальном сайте МИД РФ. Она напомнила, что из-за санкций страдают европейские жители. Европа начала вводить санкции против РФ после начала спецоперации на территории Украины. Но по итогу ЕС столкнулся с серьезным экономическим кризисом. Ситуацию усугубил потолок цен на газ из РФ, уточняет Nation news. Ранее в постпредстве России при ЕС также задались вопросом, не много ли берет на себя Евросоюз, вводя новые санкции. 16 декабря Евросоюзом был принят девятый пакет, пишет «Утро.ру».
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