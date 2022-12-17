Захарова предупредила Евросоюз о последствиях нового пакета санкций

Захарова: девятый пакет санкций обострит экономические проблемы Европы

17 декабря 2022 в 16:45 Размер текста - 17 +

Девятый пакет санкций имеет такие же негативные последствия для Европы, как и предыдущие, уточнила Захарова Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Новый пакет антироссийский санкций продолжит обострять социально-экономические проблемы в Европе. Об этом рассказала представитель МИД РФ Мария Захарова. «Нынешний „пакет“ будет иметь тот же эффект, что и все предыдущие — обострение социально-экономических проблем в самом Евросоюзе», — уточнила Захарова. Ее слова приводятся на официальном сайте МИД РФ. Она напомнила, что из-за санкций страдают европейские жители. Европа начала вводить санкции против РФ после начала спецоперации на территории Украины. Но по итогу ЕС столкнулся с серьезным экономическим кризисом. Ситуацию усугубил потолок цен на газ из РФ, уточняет Nation news. Ранее в постпредстве России при ЕС также задались вопросом, не много ли берет на себя Евросоюз, вводя новые санкции. 16 декабря Евросоюзом был принят девятый пакет, пишет «Утро.ру».

Новый пакет антироссийский санкций продолжит обострять социально-экономические проблемы в Европе. Об этом рассказала представитель МИД РФ Мария Захарова. «Нынешний „пакет“ будет иметь тот же эффект, что и все предыдущие — обострение социально-экономических проблем в самом Евросоюзе», — уточнила Захарова. Ее слова приводятся на официальном сайте МИД РФ. Она напомнила, что из-за санкций страдают европейские жители. Европа начала вводить санкции против РФ после начала спецоперации на территории Украины. Но по итогу ЕС столкнулся с серьезным экономическим кризисом. Ситуацию усугубил потолок цен на газ из РФ, уточняет Nation news. Ранее в постпредстве России при ЕС также задались вопросом, не много ли берет на себя Евросоюз, вводя новые санкции. 16 декабря Евросоюзом был принят девятый пакет, пишет «Утро.ру».