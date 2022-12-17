Дипломаты России задались логичным вопросом, посмотрев на новые санкции ЕС

Постпредство России: ЕС новым пакетом санкций примеряет на себя роль международного судьи
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Официальный сайт президента Украины, евросоюз, европарламент
Европа примеряет на себя роль международного судьи, заявили в постпредстве России при ЕС Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

В постпредстве России при ЕС задались вопросом: не много ли берет на себя Евросоюз, примеряя роли международного судьи и полицейского. Свой комментарий российские дипломаты дали после того, как Европа ввела девятый пакет антироссийских санкций.

«Не слишком ли много на себя берет Евросоюз, претендуя на роль международного полицейского и судьи?», — говорится в сообщении в официальном telegram-канале постпредства России при ЕС. По мнению дипломатов, Европа оказывает давление на суверенные государства.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. После этого страны Европы начали вводить против РФ ограничительные меры. В частности, 16 декабря Евросоюзом был принят девятый пакет санкций против России. Разработка нового списка ограничений велась около трех недель, отмечает агентство «Ридус».

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В постпредстве России при ЕС задались вопросом: не много ли берет на себя Евросоюз, примеряя роли международного судьи и полицейского. Свой комментарий российские дипломаты дали после того, как Европа ввела девятый пакет антироссийских санкций. «Не слишком ли много на себя берет Евросоюз, претендуя на роль международного полицейского и судьи?», — говорится в сообщении в официальном telegram-канале постпредства России при ЕС. По мнению дипломатов, Европа оказывает давление на суверенные государства. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. После этого страны Европы начали вводить против РФ ограничительные меры. В частности, 16 декабря Евросоюзом был принят девятый пакет санкций против России. Разработка нового списка ограничений велась около трех недель, отмечает агентство «Ридус».
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