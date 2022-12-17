Военный историк раскрыл преимущества новой технологии армии РФ. Видео Полковник в отставке Кнутов: российская армия способна отслеживать местоположение противника по звуку 17 декабря 2022 в 20:37 Размер текста - 17 + ВС РФ способны определять положение противника по звуку благодаря системе «Пенициллин», уточнил Юрий Кнутов Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Армия России получила комплексы звукотепловой разведки, которая позволяет фиксировать вражеские выстрелы. Об этом рассказал военный историк, директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов. «Пенициллин» по звуку определяет, откуда был произведен выстрел, также по звуку определяется траектория. Если есть какие-то вспышки, то по тепловому следу», — сказал он в интервью Пятому каналу. Кнутов отметил, что данная технология позволяет определять местоположение противника за пять секунд после произведенного выстрела. Ранее в Китае назвали «самое мощное оружие РФ» — автомат Калашникова. Также сообщалось, что РФ получила партию новых комплексов «Пенициллин», передает «Национальная служба новостей». Армия России получила комплексы звукотепловой разведки, которая позволяет фиксировать вражеские выстрелы. Об этом рассказал военный историк, директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов. «Пенициллин» по звуку определяет, откуда был произведен выстрел, также по звуку определяется траектория. Если есть какие-то вспышки, то по тепловому следу», — сказал он в интервью Пятому каналу. Кнутов отметил, что данная технология позволяет определять местоположение противника за пять секунд после произведенного выстрела. Ранее в Китае назвали «самое мощное оружие РФ» — автомат Калашникова. Также сообщалось, что РФ получила партию новых комплексов «Пенициллин», передает «Национальная служба новостей». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям