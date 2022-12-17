Военный историк раскрыл преимущества новой технологии армии РФ. Видео

Полковник в отставке Кнутов: российская армия способна отслеживать местоположение противника по звуку
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Официальный сайт президента Украины, военная техника, танк, выстрел, военные действия
ВС РФ способны определять положение противника по звуку благодаря системе «Пенициллин», уточнил Юрий Кнутов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Армия России получила комплексы звукотепловой разведки, которая позволяет фиксировать вражеские выстрелы. Об этом рассказал военный историк, директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов.

«Пенициллин» по звуку определяет, откуда был произведен выстрел, также по звуку определяется траектория. Если есть какие-то вспышки, то по тепловому следу», — сказал он в интервью Пятому каналу. Кнутов отметил, что данная технология позволяет определять местоположение противника за пять секунд после произведенного выстрела.

Ранее в Китае назвали «самое мощное оружие РФ» — автомат Калашникова. Также сообщалось, что РФ получила партию новых комплексов «Пенициллин», передает «Национальная служба новостей».

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Армия России получила комплексы звукотепловой разведки, которая позволяет фиксировать вражеские выстрелы. Об этом рассказал военный историк, директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов. «Пенициллин» по звуку определяет, откуда был произведен выстрел, также по звуку определяется траектория. Если есть какие-то вспышки, то по тепловому следу», — сказал он в интервью Пятому каналу. Кнутов отметил, что данная технология позволяет определять местоположение противника за пять секунд после произведенного выстрела. Ранее в Китае назвали «самое мощное оружие РФ» — автомат Калашникова. Также сообщалось, что РФ получила партию новых комплексов «Пенициллин», передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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